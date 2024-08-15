Трехлетний мальчик чуть не погиб после игры на детской площадке в Аксу

В Аксу 3-летний ребенок оказался в реанимации после удара качелей в живот. Медики выявили повреждения в брюшной полости мальчика, передает корреспондент NUR.KZ.

Инцидент произошел в начале июля. Как сообщили в Павлодарской детской областной больнице, мальчик получил удар качелей на игровой площадке.

Учитывая визуально нормальное состояние сына, сразу обращаться к медикам родители ребенка не стали. Но через неделю, когда мальчик все же пожаловался на боли в животе, отправились к врачам.

"Докторами была проведена ультразвуковая диагностика органов брюшной полости, которая выявила наличие большого количества крови в брюшной полости. Последствия удара качелей оказались неутешительными. Ребенок получил тупую травму живота, ушибы внутренних органов, полный разрыв правой доли печени, открылось внутреннее кровотечение. Также у ребенка был отек легких и геморрагический шок 2 степени", - сообщили в областной больнице.

Ребенку пришлось экстренно провести операцию в Аксу, а после его госпитализировали в Павлодар.

"Учитывая серьезную травму - разрыв печени и массивную кровопотерю у ребенка, на следующий день развился отек головного мозга. В последующие дни врачам - реаниматологам удалось купировать отек мозга и острую печеночную недостаточность", - пояснили медики.

В общей сложности пострадавший провел на больничной койке 37 дней, неделю из которых - в реанимации. Ребенка выписали.

Ранее мы писали, что в Павлодаре спасатели пришли на помощь пятилетней девочке, нога которой застряла в пружинных качелях на территории детской площадки.

В начале лета в Павлодаре мальчику понадобилась помощь спасателей после игр на детской площадке. Ребенок застрял в металлическом кольце, которое сотрудники ДЧС разрезали гидравлическим инструментом.

В начале августа мы писали, как 9-летний мальчик получил серьезные травмы из-за падения на металлический забор. Сейчас ребенок находится в реанимации в тяжелом состоянии.

В прошлом году маленький ребенок застрял между плитами в разрушенном здании в городе Каратау Жамбылской области. Отмечается, что прибежавшая мать также не смогла помочь, поэтому обратилась за помощью к спасателям. Ребенка вызволили и передали родным.