Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Трехлетний мальчик чуть не погиб после игры на детской площадке в Аксу

Опубликовано:

Качели огорожены сигнальной лентой
Качели. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Аксу 3-летний ребенок оказался в реанимации после удара качелей в живот. Медики выявили повреждения в брюшной полости мальчика, передает корреспондент NUR.KZ.

Инцидент произошел в начале июля. Как сообщили в Павлодарской детской областной больнице, мальчик получил удар качелей на игровой площадке.

Учитывая визуально нормальное состояние сына, сразу обращаться к медикам родители ребенка не стали. Но через неделю, когда мальчик все же пожаловался на боли в животе, отправились к врачам.

"Докторами была проведена ультразвуковая диагностика органов брюшной полости, которая выявила наличие большого количества крови в брюшной полости. Последствия удара качелей оказались неутешительными. Ребенок получил тупую травму живота, ушибы внутренних органов, полный разрыв правой доли печени, открылось внутреннее кровотечение. Также у ребенка был отек легких и геморрагический шок 2 степени", - сообщили в областной больнице.

Ребенку пришлось экстренно провести операцию в Аксу, а после его госпитализировали в Павлодар.

"Учитывая серьезную травму - разрыв печени и массивную кровопотерю у ребенка, на следующий день развился отек головного мозга. В последующие дни врачам - реаниматологам удалось купировать отек мозга и острую печеночную недостаточность", - пояснили медики.

В общей сложности пострадавший провел на больничной койке 37 дней, неделю из которых - в реанимации. Ребенка выписали.

Ранее мы писали, что в Павлодаре спасатели пришли на помощь пятилетней девочке, нога которой застряла в пружинных качелях на территории детской площадки.

В начале лета в Павлодаре мальчику понадобилась помощь спасателей после игр на детской площадке. Ребенок застрял в металлическом кольце, которое сотрудники ДЧС разрезали гидравлическим инструментом.

В начале августа мы писали, как 9-летний мальчик получил серьезные травмы из-за падения на металлический забор. Сейчас ребенок находится в реанимации в тяжелом состоянии.

В прошлом году маленький ребенок застрял между плитами в разрушенном здании в городе Каратау Жамбылской области. Отмечается, что прибежавшая мать также не смогла помочь, поэтому обратилась за помощью к спасателям. Ребенка вызволили и передали родным.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2149375-trehletniy-malchik-chut-ne-pogib-posle-igry-na-detskoy-ploshchadke-v-aksu/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie