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Помощь спасателей понадобилась ребенку после игр на детской площадке в Павлодаре

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Качели стоят во дворе под дождем
Детская площадка. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

В Павлодаре мальчику понадобилась помощь спасателей после игр на детской площадке - ребенок застрял в металлическом кольце, передает издание Pavlodarnews.kz.

По информации пресс-службы ДЧС Павлодарской области, сообщение на дежурный пульт поступило 3 июня во второй половине дня. Прохожие, позвонившие спасателям, пытались помочь малышу, но их усилия оказались тщетными. 

Прибывшие на место спасатели разрезали металлическое кольцо гидравлическим инструментом и извлекли ребенка. Медицинская помощь малышу не понадобилась.

Ранее похожий инцидент произошел в Усть-Каменогорске - здесь ребенок застрял в горке. Его также вызволили вызванные родителями мальчика спасатели.

В прошлом году мы рассказывали, как маленький ребенок застрял между плитами в разрушенном здании в городе Каратау Жамбылской области. Прибежавшая на крики ребенка мать также не смогла помочь ему, поэтому обратилась за помощью к спасателям.

Помощь спасателей понадобилась и девочке из Риддера, которая взобралась на высокое дерево, а самостоятельно спуститься не смогла. Матери ребенка пришлось вызывать экстренные службы.

А недавно помощь спасателей понадобилась жителю Кызылординской области, который застрял в "спартанском" шлеме - мужчина хотел сделать эффектное фото на память, но в итоге не смог сам снять головной убор.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2111712-rebenok-zastryal-v-konstrukcii-na-detskoy-ploshchadke-v-pavlodare/

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