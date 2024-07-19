Девочка застряла на качелях в Павлодаре
Опубликовано:
В Павлодаре спасатели пришли на помощь пятилетней девочке, нога которой застряла в пружинных качелях на территории детской площадки, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.
Как сообщает официальный Telegram-канал ведомства, в одном из дворов Павлодара нога пятилетней девочки застряла в качелях на детской площадке.
"Прибывшие спасатели с помощью гидравлического инструмента извлекли ребенка. Девочка не пострадала, в медицинской помощи не нуждалась", - отметили в МЧС.
Ранее стало известно, что в двух селах Успенского района Павлодарской области так и остались стоять зимние горки, их не убрали на хранение. Предприниматель выиграл конкурс на демонтаж и пропал. Горку огородили и написали объявление, что аттракцион не работает.
В начале лета в Павлодаре мальчику понадобилась помощь спасателей после игр на детской площадке. Ребенок застрял в металлическом кольце, которое сотрудники ДЧС разрезали гидравлическим инструментом.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2137032-devochka-zastryala-na-kachelyah-v-pavlodare/