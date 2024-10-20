Беременная седьмым ребенком казахстанка умерла в Акмолинской области

В Акмолинской области расследуют смерть жительницы поселка Бестобе, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу регионального ДП. Погибшая была беременна седьмым ребенком.

Информация о смерти мамы шестерых детей из поселка Бестобе появилась в сетевом издании Sinegor.kz. Сообщается, что 34-летняя женщина, беременная седьмым ребенком, скончалась до приезда скорой.

"Женщина была дома с семьей и, почувствовав себя нехорошо, сказала, что устала, решила прилечь. Родные обнаружили ее уже мертвой. Беременность была сроком 34 недели.

Врачи скорой помощи подтвердили, что акмолинка скончалась до их приезда. Предварительная причина смерти - острая сердечная недостаточность. Следов насилия не обнаружено",- сказано в информации.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в пресс-службу Департамента полиции Акмолинской области.

"По факту смерти жительницы поселка Бестобе начато досудебное расследование. В рамках расследования проводятся необходимые экспертизы и следственные мероприятия. Иная информация в соответствии со статье 201 УПК РК разглашению не подлежит", - прокомментировали в пресс-службе.

В мае текущего года мы писали о том, что жительница ЗКО скончалась в ЦРБ Жангалинского района при четвертых родах, ребенок также погиб.

Ранее сообщалось, что 29-летняя жительница Махамбетского района Атырауской области скончалась в реанимации после госпитализации с диагнозом "острый фарингит". Она была на 36-й неделе беременности. У женщины остался годовалый малыш.

В Кокшетау до этого умерла беременная женщина, находившаяся на большом сроке. Как сообщили в Управлении здравоохранения Акмолинской области, предварительный диагноз - тромбоэмболия легочной артерии и ОРВИ тяжелой степени. Позже стало известно, что полиция начала расследование.