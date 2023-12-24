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Беременная женщина скончалась в Кокшетау

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Беременная женщина
Беременная женщина. Иллюстративное фото: pexels.com

В Кокшетау скончалась беременная женщина. Управление здравоохранения Акмолинской области сообщает, что предварительный диагноз – тромбоэмболия легочной артерии, передает NUR.KZ.

Как сообщает Instagram-аккаунт информационного портала 716.kz, в Кокшетау умерла беременная женщина, находящаяся на большом сроке.

"По предварительным данным, у нее были боли в животе и температура, несколько раз ее забирала скорая помощь", – говорится в публикации.

В комментариях к посту Управление здравоохранения Акмолинской области информирует, что трагедия произошла вчера, 23 декабря, в 05:00.

"Зарегистрирована материнская смерть в Кокшетау 23 декабря в 05:00, предварительный диагноз -ТЭЛА (тромбоэмболия легочной артерии – прим. ред.), ОРВИ тяжелой степени.

Подробная информация будет после проведения служебного расследования и результатов судебно-медицинской экспертизы", – сообщили в ведомстве.

Напомним, в середине декабря жительница Махамбетского района Атырауской области скончалась в реанимации после госпитализации. Она была на 36-й неделе беременности.

В Костанайской области в результате ДТП на трассе Костанай – Аулиеколь погибла беременная женщина. В аварии также пострадали четверо ее детей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2052341-beremennaya-zhenschina-skonchalas-v-kokshetau/

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