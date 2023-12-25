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Полиция начала расследование после смерти беременной женщины в Кокшетау

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Беременная женщина сидит в кресле
Беременная женщина. Иллюстративное фото: sot / Getty Images

Ранним субботним утром в роддоме Кокшетау скончалась беременная женщина. По факту смерти возбуждено уголовное дело, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Акмолинской области.

Как рассказали корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе ведомства, 23 декабря в 05.53 утра в дежурную часть полиции Кокшетау поступило телефонное сообщение от медсестры многопрофильной областной больницы. Она сообщила, что в приемном покое роддома скончалась 34-летняя жительница областного центра.

"Данный факт зарегистрирован полицией, начато досудебное расследование. Назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - пояснили в ДП Акмолинской области.

Напомним, ранее сообщалось, что беременная женщина поступила в роддом, где скончалась, в связи с плохим состоянием здоровья. У нее были боли в животе и температура, несколько раз ее забирала скорая помощь.

Как рассказали в управлении здравоохранения региона, материнская смерть была зарегистрировала в 5 утра в субботу, предварительный диагноз - тромбоэмболия легочной артерии, ОРВИ тяжелой степени.

По данным Большой медицинской энциклопедии, тромбоэмболия (греч. thrombos - кусок, сгусток + embole - вставка, вторжение) — острая закупорка кровеносных сосудов тромбами, попавшими в циркулирующую кровь, ведущая к прекращению кровоснабжения по этим сосудам соответствующих тканей и органов.

В середине декабря жительница Махамбетского района Атырауской области также умерла в реанимации после госпитализации. Она была на 36-й неделе беременности. Скончавшейся женщине было 29 лет. У нее остался годовалый малыш.

Летом в перинатальном центре областной больницы в Костанае женщина скончалась после кесарева сечения. Ребенка удалось спасти. Ей было 36 лет. У нее остались муж и старший 12-летний сын.

Также летом 32-летняя роженица умерла в больнице Жанаозена. Она попала туда с повышенной температурой и судорогами на седьмом месяце беременности. Ребенок также скончался в утробе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2052413-politsiya-nachala-rassledovanie-posle-smerti-beremennoy-zhenschiny-v-kokshetau/

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