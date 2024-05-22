Женщина скончалась при четвертых родах в ЗКО

Жительница ЗКО скончалась в ЦРБ Жангалинского района при четвертых родах, ребенок также погиб. Трагедия произошла 15 мая, однако известно о ней стало только сейчас, передает "Мой город".

Погибшей оказалась мать троих детей, 36-летняя Индира Такесова. Супруг женщины рассказал о произошедшем.

"В тот день Индира сама с утра за рулем поехала в больницу. Все было хорошо, она ни на что не жаловалась, всех троих детей родила сама. В этот раз ей сказали, что поехать в город не успеет и что рожать будет в районной больнице. Но по каким-то причинам она не смогла, и врачи решили делать кесарево сечение. Оттуда она уже не вышла живой, ребенок тоже умер. При этом до самой операции дело не дошло", - рассказал мужчина.

В семье должна была появиться долгожданная дочь, ведь трое старших - мальчики. Старшему из них 11 лет, а младшему - всего пять.

"Детям я рассказал о случившемся. Старшие поняли. А вот младший еще не осознает, что произошло. Каждый вечер говорит, что скучает по маме и спрашивает, когда она придет. Самые тяжелые времена еще впереди", - сообщил отец детей.

Причин гибели женщины родные пока не знают. Однако муж погибшей уверен, что причиной смерти его супруги стал человеческий фактор, и твердо намерен добиться справедливости и наказать виновных. Он уже написал заявление в полицию.

В ДП ЗКО подтвердили факт смерти беременной женщины.

"По данному факту отделом полиции Жангалинского района проводится расследование, назначены экспертизы", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Между тем в пресс-службе управления здравоохранения региона рассказали, что в настоящее время начато расследование. Прокомментировать ситуацию они смогут после заключения судмедэкспертизы, которое будет готово в течение месяца.

Ранее сообщалось, что 29-летняя жительница Махамбетского района Атырауской области скончалась в реанимации после госпитализации с диагнозом "острый фарингит". Она была на 36-й неделе беременности. У женщины остался годовалый малыш.

В Кокшетау также умерла беременная женщина, находящаяся на большом сроке. Как сообщили в Управлении здравоохранения Акмолинской области, предварительный диагноз - тромбоэмболия легочной артерии и ОРВИ тяжелой степени. Позже стало известно, что полиция начала расследование.