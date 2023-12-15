Беременная женщина умерла в больнице в Атырау
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Жительница Махамбетского района Атырауской области скончалась в реанимации после госпитализации. Она была на 36 неделе беременности, передает "Ак Жайык".
Скончавшейся женщине было 29 лет. У нее остался годовалый малыш, пишет издание.
Как рассказали журналистам в управлении здравоохранения Атырауской области, пациентка поступила в больницу 5 декабря с диагнозом "острый фарингит". На следующий день она скончалась в реанимации.
В департаменте полиции региона сообщили, что по факту смерти ведутся следственные действия. Назначена экспертиза.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2050950-beremennaya-zhenschina-umerla-v-bolnitse-v-atyrau/