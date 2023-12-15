Беременная женщина умерла в больнице в Атырау

Жительница Махамбетского района Атырауской области скончалась в реанимации после госпитализации. Она была на 36 неделе беременности, передает "Ак Жайык".

Скончавшейся женщине было 29 лет. У нее остался годовалый малыш, пишет издание.

Как рассказали журналистам в управлении здравоохранения Атырауской области, пациентка поступила в больницу 5 декабря с диагнозом "острый фарингит". На следующий день она скончалась в реанимации.

В департаменте полиции региона сообщили, что по факту смерти ведутся следственные действия. Назначена экспертиза.