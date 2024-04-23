Пропавшего мужчину нашли мертвым в Темиртау

Поиски пропавшего рыбака велись с 31 марта на Самаркандском водохранилище в Карагандинской области. К сожалению, мужчина был найден мертвым. Об этом сообщили в ДЧС, передает ekaraganda.kz.

19 апреля спасатели обнаружили тело мужчины в районе первой береговой насосной станции Самаркандского водохранилища.

Рыбака, ушедшего на промысел и не вернувшегося домой к назначенному времени, искали более 20 дней. В поисках пропавшего принимали участие спасатели и волонтеры.

Подробности рассказали в ДЧС Карагандинской области.

"В городе Темиртау на Самаркандском водохранилище в районе зоны отдыха “Изба” в 12.20 19 апреля силами ДЧС в 70 метрах от берега на поверхности воды в камышовой зоне обнаружено тело мужчины 1960 года рождения. Он находился в одежде", - сообщили в ведомстве.

В данный момент устанавливаются обстоятельства происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Зимой в Карагандинской области на канале имени Сатпаева машина рыбаков ушла под лед. Внутри нее находились люди. Одному из них не удалось выбраться на поверхность. Двое рыбаков сумели спастись. В медицинской помощи они не нуждались. Тело утонувшего мужчины смогли найти лишь к началу весны. Его обнаружили рыбаки, которые сообщили о страшной находке спасателям.

А в Восточно-Казахстанской области жителя Алтая, не вернувшегося с рыбалки в августе 2020 года, решением суда признали умершим спустя почти четыре года после исчезновения. Предпринимались меры по розыску мужчины, однако они результатов не дали, была лишь обнаружена его моторная резиновая лодка, прибитая к берегу. Дочь пропавшего обралась в суд, чтобы оформить наследство.