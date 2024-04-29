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Эзотерика

Одного из двух пропавших мужчин нашли мертвым в ВКО

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Лодка на реке
Река. Иллюстративное фото: Aleksandr Titov / Getty Images

В Восточно-Казахстанской области в реке Иртыш обнаружили тело мужчины, который отправился на рыбалку вместе со знакомым. Подробности рассказали в ДЧС региона, передает YK-news.kz.

Как выяснилось, тело нашли в Иртыше в районе поселка Огневка. Обнаруженный мертвым мужчина отправился рыбачить вместе с пропавшим жителем Усть-Каменогорска, которого ищут волонтеры.

По их данным, 21 апреля житель Усть-Каменогорска Азамат Макашев уехал на рыбалку в поселок Огневка Уланского района. С тех пор его местонахождение неизвестно. 33-летний мужчина был одет в спецодежду и при себе имел сотовый телефон.

"Помимо сотрудников полиции к поискам привлечены водолазы-спасатели. Сейчас они ведутся в районе поселка Огневка Уланского района, однако пока не дали результатов", - сообщили в пресс-службе ДЧС ВКО.

По информации ведомства, в апреле уже не в первый раз происходят несчастные случаи с рыбаками.

"С начала апреля в ВКО найдены мертвыми уже два рыбака. Первый случай произошел 14 апреля в районе Алтай в 10 километрах от села Кремнюха на реке Иртыш. Погибшим оказался мужчина 1983 года рождения, он был обнаружен и извлечен из воды.

Тело еще одного рыбака 1991 года обнаружили 23 апреля в районе Огневки. Совместно с пропавшим жителем Усть-Каменогорска он отправился на рыбалку, но так с нее и не вернулся. Все обнаруженные мужчины были без спасательных жилетов. Поиски еще одного рыбака продолжаются", - рассказали в ведомстве.

В ДЧС ВКО обратились к жителям с просьбой о необходимости соблюдения мер безопасности на водоемах. Рыбакам напомнили, что важно узнать погодные условия и сообщить родственникам место рыбалки, а также примерное время возвращения.

"Перед посадкой в лодку обязательно нужно надеть спасательный жилет", - отметили в ДЧС региона.

Напомним, 19 апреля на Самаркандском водохранилище в Карагандинской области обнаружили тело рыбака, которого искали с 31 марта. В поисках пропавшего принимали участие спасатели и волонтеры.

Ранее сообщалось о нововведениях в правилах рыбной ловли в Казахстане в 2024 году. Государство строго регулирует этот вопрос в стране. Так, в период нереста рыбалка запрещена. А в определенных случаях не нужно получать путевку на рыбалку.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2093006-odnogo-iz-dvuh-propavshih-muzhchin-nashli-mertvym-v-vko/

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