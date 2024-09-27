Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Плитка упала на голову женщине в одном из ЖК в Астане (фото)

Опубликовано:

Посыпалась облицовка
Посыпалась облицовка в подъезде дома в Астане: t.me/astanovka98

В Сети появились кадры с места инцидента, где на голову женщине в одном из ЖК в Астане упала плитка. Как сообщили в управлении здравоохранения, пострадавшую госпитализировали, передает NUR.KZ.

Кадры опубликованы в Instagram-паблике astanovka98. Как отмечается в посте, инцидент произошел в одном из подъездов ЖК в Астане, когда около лифта плитка упала на жительницу.

Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе управления здравоохранения Астаны, пострадавшую госпитализировали.

"27 сентября бригадой скорой медицинской помощи в многопрофильную городскую больницу №1 была доставлена женщина 1978 года рождения. После осмотра профильных врачей женщина с сотрясением головного мозга (ушиб мягких тканей теменной области) была госпитализирована. Текущее состояние среднее, стабильное", - говорится в сообщении профильного ведомства.

В Департаменте полиции Астаны пока не предоставили комментарий по данному факту.

Зимой на видео попал момент, как снег обрушился с крыши на жительницу ВКО. Снежная масса буквально сбила женщину с ног и полностью завалила ее. На помощь пришел прохожий.

В ноябре прошлого года забор упал на женщину во время сильного урагана в Астане. Она была доставлена в городскую больницу.

В Таразе автомобиль врезался в светофор, который из-за удара упал на голову беременной девушке. Будущую маму госпитализировали в больницу. Полиция задержала водителя, скрывшегося с места ДТП, его автомобиль забрали на штрафстоянку.

Весной сорванная ураганом крыша упала на женщину в Жамбылской области. Ее накрыло гигантскими листами. Пострадавшую экстренно доставили в реанимацию в тяжелом состоянии.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2166859-plitka-upala-na-golovu-zhenshchine-v-odnom-iz-zhk-v-astane/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie