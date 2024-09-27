Плитка упала на голову женщине в одном из ЖК в Астане (фото)

В Сети появились кадры с места инцидента, где на голову женщине в одном из ЖК в Астане упала плитка. Как сообщили в управлении здравоохранения, пострадавшую госпитализировали, передает NUR.KZ.

Кадры опубликованы в Instagram-паблике astanovka98. Как отмечается в посте, инцидент произошел в одном из подъездов ЖК в Астане, когда около лифта плитка упала на жительницу.

Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе управления здравоохранения Астаны, пострадавшую госпитализировали.

"27 сентября бригадой скорой медицинской помощи в многопрофильную городскую больницу №1 была доставлена женщина 1978 года рождения. После осмотра профильных врачей женщина с сотрясением головного мозга (ушиб мягких тканей теменной области) была госпитализирована. Текущее состояние среднее, стабильное", - говорится в сообщении профильного ведомства.

В Департаменте полиции Астаны пока не предоставили комментарий по данному факту.

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