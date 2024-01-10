Снег с крыши рухнул на женщину в ВКО (видео)

На видео попал момент, как снег обрушился с крыши на жительницу ВКО. Снежная масса буквально сбила женщину с ног и полностью завалила ее. На помощь пришел прохожий, передает YK-news.kz.

Как сообщает издание, происшествие случилось в городе Алтае, где с начала января выпала месячная норма осадков.

В городе прошел обильный снегопад. По этой причине школьники 9-10 января учатся дистанционно.

Во избежание несчастных случаев чиновники призвали горожан провести работы по уборке снега и наледи с крыш многоэтажных зданий.

Однако ЧП все же произошло. На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как снежная масса упала с крыши многоэтажки на женщину и полностью завалила ее. Она только вышла из подъезда на улицу.

На крики о помощи к пенсионерке подоспел прохожий. Он спросил о ее состоянии и помог встать.

В ноябре прошлого года забор упал на женщину во время сильного урагана в Астане. Она была доставлена в городскую больницу.

В Таразе автомобиль врезался в светофор, который из-за удара упал на голову беременной девушке. Будущую маму госпитализировали в больницу. Полиция задержала водителя, скрывшегося с места ДТП, его автомобиль забрали на штрафстоянку.

Весной сорванная ураганом крыша упала на женщину в Жамбылской области. Ее накрыло гигантскими листами. Пострадавшую экстренно доставили в реанимацию в тяжелом состоянии.