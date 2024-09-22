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Гибель курсанта Погранакадемии в Алматы прокомментировали в КНБ

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Эмблема КНБ и флаг
Эмблема КНБ. Фото: Единая платформа интернет-ресурсов госорганов

В Комитете национальной безопасности прокомментировали смерть курсанта Пограничной академии в Алматы сегодня ночью, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу КНБ.

"22 сентября во дворе многоэтажного жилого дома Алматы обнаружено тело курсанта 3 курса, находившегося в очередном увольнении. Причина смерти - падение с высоты.

Органами полиции начато досудебное расследование. Мотивы и обстоятельства устанавливаются", - сообщается на официальном сайте КНБ.

Напомним, сегодня ночью в Алматы погиб 19-летний курсант Пограничной академии КНБ. Согласно информации в соцсетях, он спрыгнул с высотного дома по проспекту Достык. Управлением полиции Медеуского района возбуждено уголовное дело.

Напомним, вчера в Петропавловске в подвале одного из домов города обнаружили тело военнослужащего по контракту Управления по делам обороны. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Перед этим, 19 сентября, в области Абай в квартире нашли тело военнослужащего одной из воинских частей. По предварительной информации, офицер совершил суицид. Причины и обстоятельства выясняются.

Также недавно в Алматы на территории Военного института сухопутных войск нашли тело военнослужащего по контракту 1980 года рождения.

На днях министр обороны отчитал подчиненных за допущение неуставных отношений в казахстанской армии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2164431-gibel-kursanta-pogranakademii-v-almaty-prokommentirovali-v-knb/

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