Курсант Пограничной академии КНБ погиб в Алматы

В Сети появилась информация о том, что курсант Пограничной академии КНБ в Алматы погиб, спрыгнув с высотного дома. В департаменте полиции прокомментировали трагедию, передает корреспондент NUR.KZ.

"В Алматы ночью 22 сентября погиб курсант Пограничной академии КНБ. Ему было 19 лет. Предварительная версия - парень спрыгнул с высотного дома по проспекту Достык", - говорится в сообщении в Telegram-канале Halyqstan.

Корреспонденту NUR.KZ прокомментировали информацию в ДП Алматы.

"По данному факту Управлением полиции Медеуского района возбуждено уголовное дело. Мотив и обстоятельства устанавливаются", - говорится в сообщении.