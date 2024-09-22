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Курсант Пограничной академии КНБ погиб в Алматы

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Военнослужащий в форме
Военнослужащий. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Сети появилась информация о том, что курсант Пограничной академии КНБ в Алматы погиб, спрыгнув с высотного дома. В департаменте полиции прокомментировали трагедию, передает корреспондент NUR.KZ.

"В Алматы ночью 22 сентября погиб курсант Пограничной академии КНБ. Ему было 19 лет. Предварительная версия - парень спрыгнул с высотного дома по проспекту Достык", - говорится в сообщении в Telegram-канале Halyqstan.

Корреспонденту NUR.KZ прокомментировали информацию в ДП Алматы.

"По данному факту Управлением полиции Медеуского района возбуждено уголовное дело. Мотив и обстоятельства устанавливаются", - говорится в сообщении.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2164410-kursant-pogranichnoy-akademii-knb-pogib-v-almaty/

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