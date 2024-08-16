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Молодую девушку сбили насмерть в Шымкенте

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Человек идет по пешеходному переходу
Пешеходный переход. Иллюстративное фото: Grant Faint / Getty Images

Молодая девушка скончалась в результате смертельного наезда автомобиля в Шымкенте. По данному факту было возбуждено уголовное дело. ДТП произошло вчера вечером, передает Otyrar.

По информации портала, авария произошла 15 августа вечером в Шымкенте.

"В результате ДТП пешеход 2004 года рождения от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия. По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся следственные мероприятия", - рассказали в городском ДП.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2149588-moloduyu-devushku-sbili-nasmert-v-shymkente/

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