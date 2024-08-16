Молодую девушку сбили насмерть в Шымкенте

Молодая девушка скончалась в результате смертельного наезда автомобиля в Шымкенте. По данному факту было возбуждено уголовное дело. ДТП произошло вчера вечером, передает Otyrar.

По информации портала, авария произошла 15 августа вечером в Шымкенте.

"В результате ДТП пешеход 2004 года рождения от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия. По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся следственные мероприятия", - рассказали в городском ДП.