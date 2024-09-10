Тело четырехлетнего мальчика нашли в реке в Алматинской области

В Алматинской области утонул мальчик 2020 года рождения, передает NUR.KZ со ссылкой на республиканский оперативно-спасательный отряд МЧС РК.

В Instagram-аккаунте республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС РК (РОСО) сообщили о трагедии, которая произошла в Алматинской области. Сообщается, что в речке, которая протекает через станцию Шамалган, утонул мальчик 2020 года рождения.

"Оперативная группа РОСО обнаружила тело ребенка через 3 часа поисков, в четырех километрах ниже по течению от предполагаемого места падения", - проинформировали представители отряда.

Другие подробности трагедии пока неизвестны.

Недавно в Костанайской области несколько суток искали мальчика, который шел по земляной насыпи через реку Тобол и упал. Тело нашли спустя 5 дней.

Ранее трое подростков утонули в реке Урал. Тела двух извлекли в тот же день, а вот тело третьего подростка извлекли из воды позже.

Также мы писали, что двоюродные братья прыгнули в воду с самодельного пирса в СКО и утонули. Один из подростков приехал в село из Караганды к родственникам.

В Западно-Казахстанской области подросток 14-15 лет утонул на базе отдыха близ села Желаево. А в Карагандинской области в реке Нура утонули две ученицы 9 класса. Они купались в неположенном месте.

Также сообщалось, что в реке Есиль утонул 17-летний житель Астаны, который поспорил с друзьями, что сможет переплыть с одного берега на другой.

Как помочь утопающему?

На официальном сайте МЧС РК опубликованы рекомендации по оказанию первой помощи при утоплении:

следует извлечь пострадавшего из воды, уложить животом на свое колено и дать воде стечь из дыхательных путей;

далее постарайтесь обеспечить проходимость верхних дыхательных путей, то есть очистите полость рта от посторонних предметов (слизь, рвотные массы и т.п.);

вызовите (самостоятельно или с помощью окружающих) скорую помощь;

определите наличие пульса на сонных артериях, реакции зрачков на свет, самостоятельного дыхания.

При наличии пульса и дыхания следует:

повернуть пострадавшего на живот;

перекинуть его через бедро (спинку стула, толстую ветку дерева и т.п.);

очистить полость рта: засунуть ему два пальца в рот как можно глубже и надавить на корень языка. Если после этого появились рвотные движения и кашель, то нужно удалить воду из легких и желудка, для чего в течение следующих 5-10 минут периодически давить на корень языка, пока вода не перестанет выделяться. При этом можно похлопывать ладонями по спине, а также несколько раз сжать с боков грудную клетку во время выдоха;

после удаления воды положить пострадавшего на бок или живот;

согреть пострадавшего;

наблюдать за пострадавшим, так как в любую минуту может произойти остановка сердца и потребуется реанимация.

Если пульс, дыхание и реакция зрачков на свет отсутствуют, постарайтесь провести сердечно-легочную реанимацию. Реанимацию нужно продолжать до прибытия медицинского персонала или до восстановления самостоятельного дыхания и сердцебиения.