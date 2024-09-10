Тело четырехлетнего мальчика нашли в реке в Алматинской области
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В Алматинской области утонул мальчик 2020 года рождения, передает NUR.KZ со ссылкой на республиканский оперативно-спасательный отряд МЧС РК.
В Instagram-аккаунте республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС РК (РОСО) сообщили о трагедии, которая произошла в Алматинской области. Сообщается, что в речке, которая протекает через станцию Шамалган, утонул мальчик 2020 года рождения.
"Оперативная группа РОСО обнаружила тело ребенка через 3 часа поисков, в четырех километрах ниже по течению от предполагаемого места падения", - проинформировали представители отряда.
Другие подробности трагедии пока неизвестны.
Недавно в Костанайской области несколько суток искали мальчика, который шел по земляной насыпи через реку Тобол и упал. Тело нашли спустя 5 дней.
Ранее трое подростков утонули в реке Урал. Тела двух извлекли в тот же день, а вот тело третьего подростка извлекли из воды позже.
Также мы писали, что двоюродные братья прыгнули в воду с самодельного пирса в СКО и утонули. Один из подростков приехал в село из Караганды к родственникам.
В Западно-Казахстанской области подросток 14-15 лет утонул на базе отдыха близ села Желаево. А в Карагандинской области в реке Нура утонули две ученицы 9 класса. Они купались в неположенном месте.
Также сообщалось, что в реке Есиль утонул 17-летний житель Астаны, который поспорил с друзьями, что сможет переплыть с одного берега на другой.
Как помочь утопающему?
На официальном сайте МЧС РК опубликованы рекомендации по оказанию первой помощи при утоплении:
- следует извлечь пострадавшего из воды, уложить животом на свое колено и дать воде стечь из дыхательных путей;
- далее постарайтесь обеспечить проходимость верхних дыхательных путей, то есть очистите полость рта от посторонних предметов (слизь, рвотные массы и т.п.);
- вызовите (самостоятельно или с помощью окружающих) скорую помощь;
- определите наличие пульса на сонных артериях, реакции зрачков на свет, самостоятельного дыхания.
При наличии пульса и дыхания следует:
- повернуть пострадавшего на живот;
- перекинуть его через бедро (спинку стула, толстую ветку дерева и т.п.);
- очистить полость рта: засунуть ему два пальца в рот как можно глубже и надавить на корень языка. Если после этого появились рвотные движения и кашель, то нужно удалить воду из легких и желудка, для чего в течение следующих 5-10 минут периодически давить на корень языка, пока вода не перестанет выделяться. При этом можно похлопывать ладонями по спине, а также несколько раз сжать с боков грудную клетку во время выдоха;
- после удаления воды положить пострадавшего на бок или живот;
- согреть пострадавшего;
- наблюдать за пострадавшим, так как в любую минуту может произойти остановка сердца и потребуется реанимация.
Если пульс, дыхание и реакция зрачков на свет отсутствуют, постарайтесь провести сердечно-легочную реанимацию. Реанимацию нужно продолжать до прибытия медицинского персонала или до восстановления самостоятельного дыхания и сердцебиения.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2159853-telo-chetyrehletnego-malchika-nashli-v-reke-v-almatinskoy-oblasti/