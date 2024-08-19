В Костанайской области ищут 8-летнего мальчика: его унесло течением реки

В Костанайской области вторые сутки ищут мальчика, который шел по земляной насыпи через реку Тобол и упал, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.

По данным ДЧС Костанайской области, с 18 августа ведутся поиски ребенка. Сообщается, что в селе Козыревка района Б.Майлина мужчина и 8-летний мальчик переходили реку по насыпи.

"При переходе по земляной насыпи через реку Тобол, по неосторожности упали в воду мужчина и 8-летний мальчик. Мужчина самостоятельно выбрался из воды. Мальчика унесло течением. Поиски ребенка продолжаются", - сообщили в ДЧС.

Задействованы спасатели ДЧС, волонтеры, а также плавательные средства и беспилотный летательный аппарат.

Ранее мы писали о несчастном случае в Уланском районе Восточно-Казахстанской области - двухлетний малыш упал в воду и утонул. Также сообщалось, что двух детей семи и восьми лет обнаружили мертвыми в искусственном водоеме в 500 метрах от села Галицкое в Павлодарской области.

В полицию обратилась их мать, когда вернулась домой после работы и не нашла своих сыновей. Полицейские и сельчане стали прочесывать местность и нашли тела в воде. Отмечалось, что искусственный водоем никак не огражден, не освещен и представляет угрозу для жизни людей.

Кроме того, в Актюбинской области ребенок утонул в талой воде. Несчастный случай произошел в конце марта в поселке Ебейты Байганинского района.