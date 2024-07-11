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"Спасатели не успели помочь ни одному": озвучены жуткие подробности гибели двух подростков в СКО

Опубликовано:

Подросток бежит по дну реки
Подросток в воде. Иллюстративное фото: pixabay.com

Двоюродные братья прыгнули в воду с самодельного пирса в СКО и утонули. Один из подростков приехал в село из Караганды к родственникам, сообщает сайт телеканала КТК.

О трагедии в селе Бесколь Северо-Казахстанской области стало известно накануне, когда спасатели извлекли тела двух утонувших подростков. Сегодня стали известны подробности трагедии.

По данным телеканала, утонувшими детьми оказались двоюродные братья. Сообщается, что они в жару купались на краю села. Мальчики погибли, прыгнув в водоем с самодельного пирса.

Местные жители говорят, что купаться в местном водоеме нельзя, но молодежь пенсионеров не слушает. Житель Бесколя Юрий Краснопер рассказал, что купаться опасно из-за сильно подмытых обрывов.

Подросток помладше, которому было 12 лет, приехал из Караганды к родственникам. Старший, 15-летний, жил неподалеку. Оба купались в запрещенном для купания русле реки Есиль.

"Увидев, как тонет младший брат, второй бросился ему на помощь. Прибывшие спасатели не успели помочь ни одному: водолазы достали уже бездыханные тела. Пирс, с которого дети прыгали в воду, экстренно оградили. Сейчас спасатели проверяют все пирсы в Бесколе, сооруженные местными жителями", - сообщил телеканал.

В службе ЧС подтвердили, что купаться в водоеме запрещено. Но предупреждения и даже штрафы отдыхающих не останавливают. 

"Плаваем на лодке, объезд производим, фиксируем на фото-, на видеофиксацию все вот эти вот возведенные пирсы. Но мы не можем сказать, законны или нет. Сейчас направим информацию акиму района, то есть местный исполнительный орган, далее уже, я думаю, это компетенция земельных отношений. Будем проверять законность данных пирсов, то есть они создают условия для купания", - сказал главный специалист отдела по ЧС Кызылжарского района СКО Жанат Мухаметкалиев.

Источник: KTK

Ранее сообщалось , что в Западно-Казахстанской области подросток 14-15 лет утонул на базе отдыха близ села Желаево. А в Карагандинской области в реке Нура утонули две ученицы 9 класса. Они купались в неположенном месте.

Также сообщалось, что в реке Есиль утонул 17-летний житель Астаны, который поспорил с друзьями, что сможет переплыть с одного берега на другой.

Как помочь утопающему?

На официальном сайте МЧС РК опубликованы рекомендации по оказанию первой помощи при утоплении:

  • следует извлечь пострадавшего из воды, уложить животом на свое колено и дать воде стечь из дыхательных путей;
  • далее постарайтесь обеспечить проходимость верхних дыхательных путей, то есть очистите полость рта от посторонних предметов (слизь, рвотные массы и т.п.);
  • вызовите (самостоятельно или с помощью окружающих) скорую помощь;
  • определите наличие пульса на сонных артериях, реакции зрачков на свет, самостоятельного дыхания.

При наличии пульса и дыхания следует:

  • повернуть пострадавшего на живот;
  • перекинуть его через бедро (спинку стула, толстую ветку дерева и т.п.);
  • очистить полость рта: засунуть ему два пальца в рот как можно глубже и надавить на корень языка. Если после этого появились рвотные движения и кашель, то нужно удалить воду из легких и желудка, для чего в течение следующих 5-10 минут периодически давить на корень языка, пока вода не перестанет выделяться, при этом можно похлопывать ладонями по спине, а также несколько раз сжать с боков грудную клетку во время выдоха;
  • после удаления воды положить пострадавшего на бок или живот;
  • согреть пострадавшего;
  • наблюдать за пострадавшим, так как в любую минуту может произойти остановка сердца и потребуется реанимация.

Если пульс, дыхание и реакция зрачков на свет отсутствуют, постарайтесь провести сердечно-легочную реанимацию. Реанимацию нужно продолжать до прибытия медицинского персонала или до восстановления самостоятельного дыхания и сердцебиения.

Если при осмотре пострадавшего естественное дыхание не обнаружено, необходимо провести искусственную вентиляцию легких.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2132682-spasateli-ne-uspeli-pomoch-ni-odnomu-ozvucheny-podrobnosti-gibeli-dvuh-podrostkov-v-sko/

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