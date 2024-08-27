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Эзотерика

Тело третьего утонувшего подростка нашли в реке в Атырау

Опубликовано:

Водолазы
Водолазы. Кадр из видео: instagram.com/atyrau_tjd

Трое подростков утонули в реке Урал 26 августа. Тела двух извлекли в тот же день, а вот тело третьего подростка извлекли из воды сегодня, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.

"27 августа 2024 года в 6:30 часов в селе Береке города Атырау силами ДЧС были начаты поиски подростка 2008 года рождения, который утонул во время купания в необорудованном месте. В 9:15 часов был обнаружен и извлечен труп", - говорится в сообщении ведомства в Instagram-аккаунте.

Сообщается, что в этом году купальный сезон в Атырау закрыт.

Напомним, ранее сообщалось, что трагедия произошла в селе Береке Атырауской области. В реке утонули сразу трое детей.

В июле мы писали, что двоюродные братья прыгнули в воду с самодельного пирса в СКО и утонули. Один из подростков приехал в село из Караганды к родственникам.

В Западно-Казахстанской области подросток 14-15 лет утонул на базе отдыха близ села Желаево. А в Карагандинской области в реке Нура утонули две ученицы 9 класса. Они купались в неположенном месте.

Также сообщалось, что в реке Есиль утонул 17-летний житель Астаны, который поспорил с друзьями, что сможет переплыть с одного берега на другой.

Как помочь утопающему?

На официальном сайте МЧС РК опубликованы рекомендации по оказанию первой помощи при утоплении:

  • следует извлечь пострадавшего из воды, уложить животом на свое колено и дать воде стечь из дыхательных путей;
  • далее постарайтесь обеспечить проходимость верхних дыхательных путей, то есть очистите полость рта от посторонних предметов (слизь, рвотные массы и т.п.);
  • вызовите (самостоятельно или с помощью окружающих) скорую помощь;
  • определите наличие пульса на сонных артериях, реакции зрачков на свет, самостоятельного дыхания.

При наличии пульса и дыхания следует:

  • повернуть пострадавшего на живот;
  • перекинуть его через бедро (спинку стула, толстую ветку дерева и т.п.);
  • очистить полость рта: засунуть ему два пальца в рот как можно глубже и надавить на корень языка. Если после этого появились рвотные движения и кашель, то нужно удалить воду из легких и желудка, для чего в течение следующих 5-10 минут периодически давить на корень языка, пока вода не перестанет выделяться, при этом можно похлопывать ладонями по спине, а также несколько раз сжать с боков грудную клетку во время выдоха;
  • после удаления воды положить пострадавшего на бок или живот;
  • согреть пострадавшего;
  • наблюдать за пострадавшим, так как в любую минуту может произойти остановка сердца и потребуется реанимация.

Если пульс, дыхание и реакция зрачков на свет отсутствуют, постарайтесь провести сердечно-легочную реанимацию. Реанимацию нужно продолжать до прибытия медицинского персонала или до восстановления самостоятельного дыхания и сердцебиения.

Если при осмотре пострадавшего естественное дыхание не обнаружено, необходимо провести искусственную вентиляцию легких.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2154066-telo-tretego-utonuvshego-podrostka-nashli-v-reke-v-atyrau/

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