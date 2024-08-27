Тело третьего утонувшего подростка нашли в реке в Атырау
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Трое подростков утонули в реке Урал 26 августа. Тела двух извлекли в тот же день, а вот тело третьего подростка извлекли из воды сегодня, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.
"27 августа 2024 года в 6:30 часов в селе Береке города Атырау силами ДЧС были начаты поиски подростка 2008 года рождения, который утонул во время купания в необорудованном месте. В 9:15 часов был обнаружен и извлечен труп", - говорится в сообщении ведомства в Instagram-аккаунте.
Сообщается, что в этом году купальный сезон в Атырау закрыт.
Напомним, ранее сообщалось, что трагедия произошла в селе Береке Атырауской области. В реке утонули сразу трое детей.
В июле мы писали, что двоюродные братья прыгнули в воду с самодельного пирса в СКО и утонули. Один из подростков приехал в село из Караганды к родственникам.
В Западно-Казахстанской области подросток 14-15 лет утонул на базе отдыха близ села Желаево. А в Карагандинской области в реке Нура утонули две ученицы 9 класса. Они купались в неположенном месте.
Также сообщалось, что в реке Есиль утонул 17-летний житель Астаны, который поспорил с друзьями, что сможет переплыть с одного берега на другой.
Как помочь утопающему?
На официальном сайте МЧС РК опубликованы рекомендации по оказанию первой помощи при утоплении:
- следует извлечь пострадавшего из воды, уложить животом на свое колено и дать воде стечь из дыхательных путей;
- далее постарайтесь обеспечить проходимость верхних дыхательных путей, то есть очистите полость рта от посторонних предметов (слизь, рвотные массы и т.п.);
- вызовите (самостоятельно или с помощью окружающих) скорую помощь;
- определите наличие пульса на сонных артериях, реакции зрачков на свет, самостоятельного дыхания.
При наличии пульса и дыхания следует:
- повернуть пострадавшего на живот;
- перекинуть его через бедро (спинку стула, толстую ветку дерева и т.п.);
- очистить полость рта: засунуть ему два пальца в рот как можно глубже и надавить на корень языка. Если после этого появились рвотные движения и кашель, то нужно удалить воду из легких и желудка, для чего в течение следующих 5-10 минут периодически давить на корень языка, пока вода не перестанет выделяться, при этом можно похлопывать ладонями по спине, а также несколько раз сжать с боков грудную клетку во время выдоха;
- после удаления воды положить пострадавшего на бок или живот;
- согреть пострадавшего;
- наблюдать за пострадавшим, так как в любую минуту может произойти остановка сердца и потребуется реанимация.
Если пульс, дыхание и реакция зрачков на свет отсутствуют, постарайтесь провести сердечно-легочную реанимацию. Реанимацию нужно продолжать до прибытия медицинского персонала или до восстановления самостоятельного дыхания и сердцебиения.
Если при осмотре пострадавшего естественное дыхание не обнаружено, необходимо провести искусственную вентиляцию легких.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2154066-telo-tretego-utonuvshego-podrostka-nashli-v-reke-v-atyrau/