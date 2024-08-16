Массовое отравление на Балхаше: число пострадавших увеличилось

В Карагандинской области увеличилось количество отравившихся в зоне отдыха на Балхаше. Сообщается, что лечение сейчас получают уже 18 человек, передает Ekaraganda.kz.

Как сообщает издание, санэпидемиологи Балхаша и Караганды начали расследование обстоятельств массового отравления, которое произошло в одной из известных зон отдыха.

В данный момент лечение в стационаре получают уже 18 человек, всего за помощью обратилось 29 пострадавших.

"Касательно регистрации острой кишечной инфекции среди отдыхающих семейного пансионата "Досжан" города Балхаш поясняем, на 16 августа за медицинской помощью обратилось 29 человек с подозрением на острую кишечную инфекцию, из них на стационарном лечении находятся 18 заболевших", - сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Карагандинской области.

Отмечается, что ведомством организован выезд к очагу, в том числе проведен опрос заболевших. Также сформирована бригада из числа сотрудников Департамента санэпидконтроля Карагандинской области и осуществлен выезд в Балхаш.

Начато расследование с проведением лабораторных исследований.

Кроме этого, по данным издания, материалы переданы в отдел полиции Балхаша для принятия процессуального решения.

Сегодня стало известно, что люди массово отравились на одной из зон отдыха на Балхаше. Сообщалось, что в инфекционное отделение многопрофильной больницы Балхаша поступило 14 человек.

Напомним, ранее санэпидконтроль Казахстана провел проверку по ряду напитков после сообщений в СМИ об изъятии одного из них из продажи в Кыргызстане.

Мы также писали, что в середине июня в Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области двое детей скончались из-за отравления. Позже стали известны подробности трагедии.

Сообщалось, что за день до произошедшего семья употребляла в пищу полуфабрикаты и газированный напиток из сельского магазина. В дальнейшем в ДП сообщили, что по результатам экспертизы причиной смерти детей явилось острое отравление нитритами.

Также в июле 16 детей из Астаны отравились пирожными, изготовленными на предприятии в Косшы. При этом разрешительных документов у предприятия не было.

На сайте ДЧС Кызылординской области сообщается, что отравление - это попадание в организм токсичных веществ в организм различными путями. Оно бывает острое и хроническое.

Острое отравление опасно тем, что в организм попадает большое количество токсинов и мгновенно поражают жизненно важные органы. В таких случаях нужно оказать первую медицинскую помощь.

Если обнаружилось, что в семье, на работе или в дороге кто-то отравился, то следует вызвать скорую медицинскую помощь. Если заболел сосед или кто-то из родственников, то следует вызвать участкового врача. В крайнем случае - доставить больного в ближайшее лечебное учреждение.

Симптомы пищевого отравления: тошнота, рвота, жидкий стул, спазмы и боли в области живота. Иногда эти симптомы проходят за пару дней и не требует лечения.

Если же эти симптомы не проходят за два дня и наблюдается обезвоживание организма (сухость во рту, головокружение, изменение цвета мочи и слабое мочевыделение), то следует обратиться к врачу.