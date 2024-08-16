Top.Mail.Ru
Здоровье

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Люди массово отравились на одной из зон отдыха на Балхаше

Опубликовано:

Озеро Балхаш
Озеро Балхаш. Иллюстративное фото: Patrick Baz/AFP via Getty Images

Жители Карагандинской области сообщают о случаях отравления на зонах отдыха в Балхаше. В инфекционное отделение многопрофильной больницы Балхаша поступило 14 человек.

Блогер Денис Денски на своей странице в Instagram написал, что после посещения элитной зоны на Балхаше отдыхающие попали в инфекционную больницу. Об этом ему сообщили читатели.

В посте указано, что сообщившая об отравлении семья отдыхала на Балхаше с 11 по 13 августа 2024 года. Семья сталкивалась с различными неудобствами, пока в последний день у 7-летней племянницы поднялась температура до 39,5°C, а затем началась диарея. После плохо стало супруге, сыну и старшей дочери.

"Начали читать отзывы в их Instagram - мы не одни такие. В инфекционной больнице сейчас находится около 20 человек, которые также отдыхали на этой базе отдыха", - указано в посте.

Сайту "Ekaraganda.kz" в управлении здравоохранения Карагандинской области сообщили, что в инфекционное отделение многопрофильной больницы Балхаша поступило 14 человек (5 взрослых, 9 детей).

"Общее состояние детей и взрослых - средней степени тяжести за счет симптомов интоксикации, кишечного синдрома. Пациентам назначено обследование и лечение, помещены в палаты на динамическое наблюдение в связи с отказом от госпитализации.

На поступивших в инфекционный стационар с диагнозом "Острая кишечная инфекция" направлены экстренные извещения в управление санитарно-эпидемиологического контроля", - ответили в ведомстве.

Ранее Санэпидконтроль Казахстана провел проверку по ряду напитков после сообщений в СМИ об изъятии одного из них из продажи в Кыргызстане.

Напомним, в середине июня в Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области двое детей скончались из-за отравления. Позже стали известны подробности трагедии.

Сообщалось, что за день до произошедшего семья употребляла в пищу полуфабрикаты и газированный напиток из сельского магазина. В дальнейшем в ДП сообщили, что по результатам экспертизы причиной смерти детей явилось острое отравление нитритами.

Также в июле 16 детей из Астаны отравились пирожными, изготовленными на предприятии в Косшы. При этом разрешительных документов у предприятия не было.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2149786-lyudi-massovo-otravilis-na-odnoy-iz-zon-otdyha-na-balhashe/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie