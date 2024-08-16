Люди массово отравились на одной из зон отдыха на Балхаше

Жители Карагандинской области сообщают о случаях отравления на зонах отдыха в Балхаше. В инфекционное отделение многопрофильной больницы Балхаша поступило 14 человек.

Блогер Денис Денски на своей странице в Instagram написал, что после посещения элитной зоны на Балхаше отдыхающие попали в инфекционную больницу. Об этом ему сообщили читатели.

В посте указано, что сообщившая об отравлении семья отдыхала на Балхаше с 11 по 13 августа 2024 года. Семья сталкивалась с различными неудобствами, пока в последний день у 7-летней племянницы поднялась температура до 39,5°C, а затем началась диарея. После плохо стало супруге, сыну и старшей дочери.

"Начали читать отзывы в их Instagram - мы не одни такие. В инфекционной больнице сейчас находится около 20 человек, которые также отдыхали на этой базе отдыха", - указано в посте.

Сайту "Ekaraganda.kz" в управлении здравоохранения Карагандинской области сообщили, что в инфекционное отделение многопрофильной больницы Балхаша поступило 14 человек (5 взрослых, 9 детей).

"Общее состояние детей и взрослых - средней степени тяжести за счет симптомов интоксикации, кишечного синдрома. Пациентам назначено обследование и лечение, помещены в палаты на динамическое наблюдение в связи с отказом от госпитализации.

На поступивших в инфекционный стационар с диагнозом "Острая кишечная инфекция" направлены экстренные извещения в управление санитарно-эпидемиологического контроля", - ответили в ведомстве.

Ранее Санэпидконтроль Казахстана провел проверку по ряду напитков после сообщений в СМИ об изъятии одного из них из продажи в Кыргызстане.

Напомним, в середине июня в Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области двое детей скончались из-за отравления. Позже стали известны подробности трагедии.

Сообщалось, что за день до произошедшего семья употребляла в пищу полуфабрикаты и газированный напиток из сельского магазина. В дальнейшем в ДП сообщили, что по результатам экспертизы причиной смерти детей явилось острое отравление нитритами.

Также в июле 16 детей из Астаны отравились пирожными, изготовленными на предприятии в Косшы. При этом разрешительных документов у предприятия не было.