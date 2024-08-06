Стали известны подробности гибели семьи на Астанинском водохранилище

Семья из четырех человек утонула в Акмолинской области. Сообщается, что спастись астанчанам помешали сильный ветер и волны, передает телеканал "Астана".

По данным телеканала, семья из Астаны приехала отдохнуть на водохранилище Аршалынского района. Однако разместились они на запрещенном для купания месте.

Очевидцы рассказали, что первой начала тонуть дочь. Отец и брат бросились ее спасать, за ними последовала и мать. Но из-за ветра и волн спастись никому не удалось, сообщает телеканал.

"На Астанинском водохранилище, в 2 километрах от села Арнасай Аршалынского района, утонули 4 человека. Все - члены одной семьи. Тела женщины 1980 и девушки 2001 года рождения извлекли из воды очевидцы. Также сегодня в 6 утра силами оперативно-спасательного отряда ДЧС Акмолинской области были извлечены тела 2 мужчин 1977 и 2000 года рождения", - сообщил официальны представитель ДЧС региона Ерсаин Койшибаев.

Сегодня сообщалось, что родители с двумя детьми утонули на Астанинском водохранилище.

На днях стало известно, что отец с двумя детьми и родственником утонули в Айтекебийском районе Актюбинской области. Мужчина пытался спасти детей, но в итоге погиб и сам.

Позже выяснилось, что мужчина с сыном и дочкой приехал погостить к родственникам из Атырауской области. Вместе с близкими они выехали отдыхать на природу - поездка обернулась трагедией. Инцидент произошел на реке Иргиз близ села имени Жургенова.

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Как сообщается на портале "Электронного правительства", плавать нужно вдоль берега, не отплывая далеко.

не купайтесь и не ныряйте в нетрезвом состоянии;

не купайтесь и не ныряйте в необорудованных, запрещённых, незнакомых местах, вне официальных пляжей;

не купайтесь и не ныряйте около причалов и пристаней;

не оставляйте детей и пожилых людей в воде и на берегу без присмотра;

не купайтесь сразу после приема пищи;

не прыгайте в воду с мостиков, дамб, причалов, лодок и катеров;

не цепляйтесь за лодки и не сидите на борту;

не плавайте на надувных матрасах и автокамерах;

не заплывайте за знаки ограждения и буйки;

не подплывайте к проходящим катерам, пароходам и лодкам;

не заплывайте далеко от берега;

не подавайте ложных сигналов тревоги.

Если Вы начали тонуть

сохраняйте спокойствие;

широко раскиньте руки и ноги;

не выдыхайте полностью - в легких должен оставаться воздух;

загребайте воду под себя и плывите к берегу.

Если свела судорога

икроножную мышцу - обхватите стопу сведенной ноги и с силой потяните на себя;ижение рукой в сторону и разожмите кулак;

икроножную мышцу – обхватите стопу сведенной ноги и с силой потяните на себя;

бедро - ухватите ногу с наружной стороны у лодыжки и, согнув ее в коленке, потяните назад к спине;

Для вызова службы спасения необходимо набрать 112.