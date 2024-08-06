Родители с двумя детьми утонули на Астанинском водохранилище
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Семья из четырех человек утонула на Астанинском водохранилище, в 2 километрах от села Арнасай Акмолинской области, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.
Как сообщает пресс-служба регионального ведомства, трагедия, унесшая жизни сразу четырех человек, произошла в 2 километрах от села Арнасай Аршалынского района, на Астанинском водохранилище.
"Все четверо - члены одной семьи. Тела женщины 1980 года рождения и девушки 2001 года рождения были извлечены очевидцами. Поиски тел двух мужчин 1977 года рождения и 2000 года рождения ведутся спасателями ДЧС Акмолинской области и города Астаны", - говорится в сообщении.
Отмечается, что семья отдыхала в запрещенном для купания месте.
На днях стало известно, что отец с двумя детьми и родственником утонули в Айтекебийском районе Актюбинской области. Мужчина пытался спасти детей, но в итоге погиб и сам.
Позже выяснилось, что мужчина с сыном и дочкой приехал погостить к родственникам из Атырауской области. Вместе с близкими они выехали отдыхать на природу - поездка обернулась трагедией. Инцидент произошел на реке Иргиз близ села имени Жургенова.
Мы также писали, что 28 июля 16-летняя девочка упала в горную реку Сайрам-су во время фотосессии и утонула. Позже ее тело было найдено спасателями.
Как вести себя на водоемах?
Как сообщается на портале "Электронного правительства", плавать нужно вдоль берега, не отплывая далеко.
- не купайтесь и не ныряйте в нетрезвом состоянии;
- не купайтесь и не ныряйте в необорудованных, запрещённых, незнакомых местах, вне официальных пляжей;
- не купайтесь и не ныряйте около причалов и пристаней;
- не оставляйте детей и пожилых людей в воде и на берегу без присмотра;
- не купайтесь сразу после приема пищи;
- не прыгайте в воду с мостиков, дамб, причалов, лодок и катеров;
- не цепляйтесь за лодки и не сидите на борту;
- не плавайте на надувных матрасах и автокамерах;
- не заплывайте за знаки ограждения и буйки;
- не подплывайте к проходящим катерам, пароходам и лодкам;
- не заплывайте далеко от берега;
- не подавайте ложных сигналов тревоги.
Если Вы начали тонуть
- сохраняйте спокойствие;
- широко раскиньте руки и ноги;
- не выдыхайте полностью - в легких должен оставаться воздух;
- загребайте воду под себя и плывите к берегу.
Если свела судорога
- икроножную мышцу - обхватите стопу сведенной ноги и с силой потяните на себя;ижение рукой в сторону и разожмите кулак;
- икроножную мышцу – обхватите стопу сведенной ноги и с силой потяните на себя;
- бедро - ухватите ногу с наружной стороны у лодыжки и, согнув ее в коленке, потяните назад к спине;
Для вызова службы спасения необходимо набрать 112.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2144941-roditeli-s-dvumya-detmi-utonuli-na-astaninskom-vodohranilishche/