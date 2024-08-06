Родители с двумя детьми утонули на Астанинском водохранилище

Семья из четырех человек утонула на Астанинском водохранилище, в 2 километрах от села Арнасай Акмолинской области, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.

Как сообщает пресс-служба регионального ведомства, трагедия, унесшая жизни сразу четырех человек, произошла в 2 километрах от села Арнасай Аршалынского района, на Астанинском водохранилище.

"Все четверо - члены одной семьи. Тела женщины 1980 года рождения и девушки 2001 года рождения были извлечены очевидцами. Поиски тел двух мужчин 1977 года рождения и 2000 года рождения ведутся спасателями ДЧС Акмолинской области и города Астаны", - говорится в сообщении.

Отмечается, что семья отдыхала в запрещенном для купания месте.

На днях стало известно, что отец с двумя детьми и родственником утонули в Айтекебийском районе Актюбинской области. Мужчина пытался спасти детей, но в итоге погиб и сам.

Позже выяснилось, что мужчина с сыном и дочкой приехал погостить к родственникам из Атырауской области. Вместе с близкими они выехали отдыхать на природу - поездка обернулась трагедией. Инцидент произошел на реке Иргиз близ села имени Жургенова.

Мы также писали, что 28 июля 16-летняя девочка упала в горную реку Сайрам-су во время фотосессии и утонула. Позже ее тело было найдено спасателями.

Как вести себя на водоемах?

Как сообщается на портале "Электронного правительства", плавать нужно вдоль берега, не отплывая далеко.

не купайтесь и не ныряйте в нетрезвом состоянии;

не купайтесь и не ныряйте в необорудованных, запрещённых, незнакомых местах, вне официальных пляжей;

не купайтесь и не ныряйте около причалов и пристаней;

не оставляйте детей и пожилых людей в воде и на берегу без присмотра;

не купайтесь сразу после приема пищи;

не прыгайте в воду с мостиков, дамб, причалов, лодок и катеров;

не цепляйтесь за лодки и не сидите на борту;

не плавайте на надувных матрасах и автокамерах;

не заплывайте за знаки ограждения и буйки;

не подплывайте к проходящим катерам, пароходам и лодкам;

не заплывайте далеко от берега;

не подавайте ложных сигналов тревоги.

Если Вы начали тонуть

сохраняйте спокойствие;

широко раскиньте руки и ноги;

не выдыхайте полностью - в легких должен оставаться воздух;

загребайте воду под себя и плывите к берегу.

Если свела судорога

икроножную мышцу - обхватите стопу сведенной ноги и с силой потяните на себя;ижение рукой в сторону и разожмите кулак;

икроножную мышцу – обхватите стопу сведенной ноги и с силой потяните на себя;

бедро - ухватите ногу с наружной стороны у лодыжки и, согнув ее в коленке, потяните назад к спине;

Для вызова службы спасения необходимо набрать 112.