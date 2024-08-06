Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Родители с двумя детьми утонули на Астанинском водохранилище

Опубликовано:

Водохранилище
Водохранилище. Фото: ДЧС Акмолинской области

Семья из четырех человек утонула на Астанинском водохранилище, в 2 километрах от села Арнасай Акмолинской области, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.

Как сообщает пресс-служба регионального ведомства, трагедия, унесшая жизни сразу четырех человек, произошла в 2 километрах от села Арнасай Аршалынского района, на Астанинском водохранилище.

"Все четверо - члены одной семьи. Тела женщины 1980 года рождения и девушки 2001 года рождения были извлечены очевидцами. Поиски тел двух мужчин 1977 года рождения и 2000 года рождения ведутся спасателями ДЧС Акмолинской области и города Астаны", - говорится в сообщении.

Отмечается, что семья отдыхала в запрещенном для купания месте.

На днях стало известно, что отец с двумя детьми и родственником утонули в Айтекебийском районе Актюбинской области. Мужчина пытался спасти детей, но в итоге погиб и сам.

Позже выяснилось, что мужчина с сыном и дочкой приехал погостить к родственникам из Атырауской области. Вместе с близкими они выехали отдыхать на природу - поездка обернулась трагедией. Инцидент произошел на реке Иргиз близ села имени Жургенова.

Мы также писали, что 28 июля 16-летняя девочка упала в горную реку Сайрам-су во время фотосессии и утонула. Позже ее тело было найдено спасателями.

Как вести себя на водоемах?

Как сообщается на портале "Электронного правительства", плавать нужно вдоль берега, не отплывая далеко.

  • не купайтесь и не ныряйте в нетрезвом состоянии;
  • не купайтесь и не ныряйте в необорудованных, запрещённых, незнакомых местах, вне официальных пляжей;
  • не купайтесь и не ныряйте около причалов и пристаней;
  • не оставляйте детей и пожилых людей в воде и на берегу без присмотра;
  • не купайтесь сразу после приема пищи;
  • не прыгайте в воду с мостиков, дамб, причалов, лодок и катеров;
  • не цепляйтесь за лодки и не сидите на борту;
  • не плавайте на надувных матрасах и автокамерах;
  • не заплывайте за знаки ограждения и буйки;
  • не подплывайте к проходящим катерам, пароходам и лодкам;
  • не заплывайте далеко от берега;
  • не подавайте ложных сигналов тревоги.

Если Вы начали тонуть

  • сохраняйте спокойствие;
  • широко раскиньте руки и ноги;
  • не выдыхайте полностью - в легких должен оставаться воздух;
  • загребайте воду под себя и плывите к берегу.

Если свела судорога

  • икроножную мышцу - обхватите стопу сведенной ноги и с силой потяните на себя;ижение рукой в сторону и разожмите кулак;
  • икроножную мышцу – обхватите стопу сведенной ноги и с силой потяните на себя;
  • бедро - ухватите ногу с наружной стороны у лодыжки и, согнув ее в коленке, потяните назад к спине;

Для вызова службы спасения необходимо набрать 112.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2144941-roditeli-s-dvumya-detmi-utonuli-na-astaninskom-vodohranilishche/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie