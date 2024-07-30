Упала в горную реку, делая селфи: 16-летнюю девочку ищут в Туркестанской области

Сотрудники ДЧС Туркестанской области ведут поиски 16-летней девочки, которая утром 28 июля упала в горную реку Сайрам-су, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.

Как рассказали в ведомстве, 28 июля в 10.41 на пульт дежурно-диспетчерской службы ДЧС Туркестанской области поступило сообщение о том, что на территории Сайрам-Угамского государственного национального природного парка в 15 км от села Каскасу 16-летняя девочка, по словам друзей, случайно во время фотосессии упала в горную реку Сайрам-су и утонула.

На место выехали спасатели. По состоянию на 30 июля с 06.00 утра силами ДЧС (54 сотрудника, 1 плавсредство, 1 кинологический расчет и 4 единицы техники), ОСО ДЧС Шымкента (4 спасателя и 1 техники), ДП (10 человек личного состава, 3 единицы техники и 1 квадрокоптер), Лесхоза (6 работников на 3 лошадях), МИО (15 работников) и родственников (25 человек) проводятся поиски девочки 2008 года рождения. Она находилась в группе отдыхающих из восьми человек.

Напомним, в конце мая акимат Астаны обратился к любителям селфи из-за опасной достопримечательности - строящейся дамбы. В ведомстве отметили, что место обрело популярность среди горожан и гостей столицы. Незавершенный объект огородили забором. Но для любителей эффектных кадров он не стал преградой - в заборе проломили дыру. В акимате напомнили, что дамба еще строится, и призвали не посещать опасное место, тем более с маленькими детьми.

А в Усть-Каменогорске три школьницы забрались на крышу многоэтажки и позировали для фото на ее краю. Полицейские установили личности девочек и провели профилактические беседы с ними и их родителями.