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Мужчина с тремя детьми утонули в Актюбинской области: стали известны подробности

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Мужчина тонет в воде
Утопающий. Иллюстративное фото: mrs/Getty Images

На днях трагедия на воде произошла в Актюбинской области - погибли трое детей и мужчина. Выяснились подробности гибели четверых человек, передает сайт телеканала КТК.

Как оказалось, мужчина с сыном и дочкой приехал погостить к родственникам из соседней Атырауской области. Вместе с близкими они выехали отдыхать на природу - поездка обернулась трагедией.

Инцидент произошел на реке Иргиз близ села имени Жургенова.

Как оказалось дети плавали и увидели уток - решили подплыть к ним, но не рассчитали сил.

Увидев, что все трое тонут, на помощь бросился отец двоих подростков, однако не сумел спасти их и, к сожалению, погиб сам.

Почти три часа спасатели искали тела погибших - их достали уже ночью.

"Плыли утки, дети решили подплыть ближе на территории данной реки. Утки, получается, плыли по ту сторону берега. И в данном моменте трое детей, подплыв к уткам, не рассчитав свои силы, начали тонуть. Увидевший данный факт отец, поспешив на помощь, сам же утонул в данном участке", - прокомментировал старший офицер управления гражданской обороны ДЧС Актюбинской области Жанболат Толепбергенов.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2144926-muzhchina-s-tremya-detmi-utonuli-v-aktyubinskoy-oblasti-stali-izvestny-podrobnosti/

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