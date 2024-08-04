"Пытался спасти": мужчина с тремя детьми утонули в Актюбинской области
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Отец с двумя детьми и родственником утонули в Айтекебийском районе Актюбинской области. Мужчина пытался спасти детей, но в итоге погиб и сам, передает "Диапозон".
Трагедия, как пишет местное издание, произошла в селе Жургенова накануне.
В реке Иргиз утонули 4 человека - дети 13, 11 и 7 лет, а также 39-летний мужчина, который пытался их спасти. Сообщается, что это были его дети и родственник.
В ДЧС изданию рассказали, что в момент трагедии дети на реке были с родителями.
Отмечается, что поисками тел занимались спасатели, полицейские и местные жители. Тела утонувших удалось вытащить из воды.
28 июля 16-летняя девочка упала в горную реку Сайрам-су во время фотосессии и утонула. Вчера ее тело было найдено спасателями.
Также в июле двое несовершеннолетних утонули в Атырауской области. Тело одного из них обнаружили на глубине 4,5 метра.
Ранее в Западно-Казахстанской области случилась трагедия - подросток утонул на базе отдыха близ села Желаево. По словам очевидцев, он не умел плавать.
В начале августа в селе Курмангазы утонули двое детей, 2015 и 2017 года рождения. Сообщалось, что тело мальчика уже нашли спасатели, а поиски тела его сестры продолжаются.
Как вести себя на водоемах?
Как сообщается на портале "Электронного правительства", плавать нужно вдоль берега, не отплывая далеко.
- не купайтесь и не ныряйте в нетрезвом состоянии;
- не купайтесь и не ныряйте в необорудованных, запрещённых, незнакомых местах, вне официальных пляжей;
- не купайтесь и не ныряйте около причалов и пристаней;
- не оставляйте детей и пожилых людей в воде и на берегу без присмотра;
- не купайтесь сразу после приема пищи;
- не прыгайте в воду с мостиков, дамб, причалов, лодок и катеров;
- не цепляйтесь за лодки и не сидите на борту;
- не плавайте на надувных матрасах и автокамерах;
- не заплывайте за знаки ограждения и буйки;
- не подплывайте к проходящим катерам, пароходам и лодкам;
- не заплывайте далеко от берега;
- не подавайте ложных сигналов тревоги.
Если Вы начали тонуть
- сохраняйте спокойствие;
- широко раскиньте руки и ноги;
- не выдыхайте полностью - в легких должен оставаться воздух;
- загребайте воду под себя и плывите к берегу.
Если свела судорога
- пальцы рук – быстро, с силой сожмите кулак, сделайте резкое отбрасывающее движение рукой в сторону и разожмите кулак;
- икроножную мышцу – обхватите стопу сведенной ноги и с силой потяните на себя;
- бедро – ухватите ногу с наружной стороны у лодыжки и, согнув ее в коленке, потяните назад к спине;
Для вызова службы спасения необходимо набрать 112.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2144224-pytalsya-spasti-muzhchina-s-tremya-detmi-utonuli-v-aktyubinskoy-oblasti/