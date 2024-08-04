"Пытался спасти": мужчина с тремя детьми утонули в Актюбинской области

Отец с двумя детьми и родственником утонули в Айтекебийском районе Актюбинской области. Мужчина пытался спасти детей, но в итоге погиб и сам, передает "Диапозон".

Трагедия, как пишет местное издание, произошла в селе Жургенова накануне.

В реке Иргиз утонули 4 человека - дети 13, 11 и 7 лет, а также 39-летний мужчина, который пытался их спасти. Сообщается, что это были его дети и родственник.

В ДЧС изданию рассказали, что в момент трагедии дети на реке были с родителями.

Отмечается, что поисками тел занимались спасатели, полицейские и местные жители. Тела утонувших удалось вытащить из воды.

28 июля 16-летняя девочка упала в горную реку Сайрам-су во время фотосессии и утонула. Вчера ее тело было найдено спасателями.

Также в июле двое несовершеннолетних утонули в Атырауской области. Тело одного из них обнаружили на глубине 4,5 метра.

Ранее в Западно-Казахстанской области случилась трагедия - подросток утонул на базе отдыха близ села Желаево. По словам очевидцев, он не умел плавать.

В начале августа в селе Курмангазы утонули двое детей, 2015 и 2017 года рождения. Сообщалось, что тело мальчика уже нашли спасатели, а поиски тела его сестры продолжаются.

Как вести себя на водоемах?

Как сообщается на портале "Электронного правительства", плавать нужно вдоль берега, не отплывая далеко.

не купайтесь и не ныряйте в нетрезвом состоянии;

не купайтесь и не ныряйте в необорудованных, запрещённых, незнакомых местах, вне официальных пляжей;

не купайтесь и не ныряйте около причалов и пристаней;

не оставляйте детей и пожилых людей в воде и на берегу без присмотра;

не купайтесь сразу после приема пищи;

не прыгайте в воду с мостиков, дамб, причалов, лодок и катеров;

не цепляйтесь за лодки и не сидите на борту;

не плавайте на надувных матрасах и автокамерах;

не заплывайте за знаки ограждения и буйки;

не подплывайте к проходящим катерам, пароходам и лодкам;

не заплывайте далеко от берега;

не подавайте ложных сигналов тревоги.

Если Вы начали тонуть

сохраняйте спокойствие;

широко раскиньте руки и ноги;

не выдыхайте полностью - в легких должен оставаться воздух;

загребайте воду под себя и плывите к берегу.

Если свела судорога

пальцы рук – быстро, с силой сожмите кулак, сделайте резкое отбрасывающее движение рукой в сторону и разожмите кулак;

икроножную мышцу – обхватите стопу сведенной ноги и с силой потяните на себя;

бедро – ухватите ногу с наружной стороны у лодыжки и, согнув ее в коленке, потяните назад к спине;

Для вызова службы спасения необходимо набрать 112.