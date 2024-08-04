Брат с сестрой утонули в Атырауской области: найдено тело второго ребенка
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Тело девочки 2015 года рождения, ранее утонувшей с братом в реке Жайык в Атырауской области, найдено и извлечено из воды, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.
По данным пресс-службы ДЧС Атырауской области, 3 августа в 18:53 в селе Курмангазы водолазы нашли и извлекли из воды тело девочки 2015 года рождения.
"Для того, чтобы найти и извлечь тело ребенка из воды, водолазами было произведено около 20 подводных погружений. Они обследовали более 6 тысяч квадратных метров на глубине не 12-15 метров. Работу водолазов осложняло наличие под водой посторонних предметов и плохая видимость", - говорится в сообщении ведомства.
Напомним, 1 августа стало известно, что в селе Курмангазы утонули двое детей, 2015 и 2017 года рождения. Сообщалось, что тело мальчика уже нашли спасатели, поиски его сестры продолжаются.
Отмечалось, что дети из одной семьи и утонули при неизвестных обстоятельствах.
В конце июля 16-летняя девочка упала в горную реку Сайрам-су во время фотосессии и утонула. Вчера ее тело было найдено спасателями.
Также в июле двое несовершеннолетних утонули в Атырауской области. Тело одного из них обнаружили на глубине 4,5 метра.
В Западно-Казахстанской области ранее также случилась трагедия - подросток утонул на базе отдыха близ села Желаево. По словам очевидцев, он не умел плавать.
Сегодня сообщалось, что отец с двумя детьми и родственником утонули в Айтекебийском районе Актюбинской области. Мужчина пытался спасти детей, но в итоге погиб и сам.
Как вести себя на водоемах?
Как сообщается на портале "Электронного правительства", плавать нужно вдоль берега, не отплывая далеко.
- не купайтесь и не ныряйте в нетрезвом состоянии;
- не купайтесь и не ныряйте в необорудованных, запрещённых, незнакомых местах, вне официальных пляжей;
- не купайтесь и не ныряйте около причалов и пристаней;
- не оставляйте детей и пожилых людей в воде и на берегу без присмотра;
- не купайтесь сразу после приема пищи;
- не прыгайте в воду с мостиков, дамб, причалов, лодок и катеров;
- не цепляйтесь за лодки и не сидите на борту;
- не плавайте на надувных матрасах и автокамерах;
- не заплывайте за знаки ограждения и буйки;
- не подплывайте к проходящим катерам, пароходам и лодкам;
- не заплывайте далеко от берега;
- не подавайте ложных сигналов тревоги.
Если Вы начали тонуть
- сохраняйте спокойствие;
- широко раскиньте руки и ноги;
- не выдыхайте полностью - в легких должен оставаться воздух;
- загребайте воду под себя и плывите к берегу.
Если свела судорога
- пальцы рук - быстро, с силой сожмите кулак, сделайте резкое отбрасывающее движение рукой в сторону и разожмите кулак;
- икроножную мышцу - обхватите стопу сведенной ноги и с силой потяните на себя;
- бедро - ухватите ногу с наружной стороны у лодыжки и, согнув ее в коленке, потяните назад к спине;
Для вызова службы спасения необходимо набрать 112.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2144310-brat-s-sestroy-utonuli-v-atyrauskoy-oblasti-naydeno-telo-vtorogo-rebenka/