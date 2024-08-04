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Эзотерика

Брат с сестрой утонули в Атырауской области: найдено тело второго ребенка

Опубликовано:

Водолазы
Водолазы. Фото: instagram.com/atyrau_tjd

Тело девочки 2015 года рождения, ранее утонувшей с братом в реке Жайык в Атырауской области, найдено и извлечено из воды, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.

По данным пресс-службы ДЧС Атырауской области, 3 августа в 18:53 в селе Курмангазы водолазы нашли и извлекли из воды тело девочки 2015 года рождения.

"Для того, чтобы найти и извлечь тело ребенка из воды, водолазами было произведено около 20 подводных погружений. Они обследовали более 6 тысяч квадратных метров на глубине не 12-15 метров. Работу водолазов осложняло наличие под водой посторонних предметов и плохая видимость", - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, 1 августа стало известно, что в селе Курмангазы утонули двое детей, 2015 и 2017 года рождения. Сообщалось, что тело мальчика уже нашли спасатели, поиски его сестры продолжаются.

Отмечалось, что дети из одной семьи и утонули при неизвестных обстоятельствах.

В конце июля 16-летняя девочка упала в горную реку Сайрам-су во время фотосессии и утонула. Вчера ее тело было найдено спасателями.

Также в июле двое несовершеннолетних утонули в Атырауской области. Тело одного из них обнаружили на глубине 4,5 метра.

В Западно-Казахстанской области ранее также случилась трагедия - подросток утонул на базе отдыха близ села Желаево. По словам очевидцев, он не умел плавать.

Сегодня сообщалось, что отец с двумя детьми и родственником утонули в Айтекебийском районе Актюбинской области. Мужчина пытался спасти детей, но в итоге погиб и сам.

Как вести себя на водоемах?

Как сообщается на портале "Электронного правительства", плавать нужно вдоль берега, не отплывая далеко.

  • не купайтесь и не ныряйте в нетрезвом состоянии;
  • не купайтесь и не ныряйте в необорудованных, запрещённых, незнакомых местах, вне официальных пляжей;
  • не купайтесь и не ныряйте около причалов и пристаней;
  • не оставляйте детей и пожилых людей в воде и на берегу без присмотра;
  • не купайтесь сразу после приема пищи;
  • не прыгайте в воду с мостиков, дамб, причалов, лодок и катеров;
  • не цепляйтесь за лодки и не сидите на борту;
  • не плавайте на надувных матрасах и автокамерах;
  • не заплывайте за знаки ограждения и буйки;
  • не подплывайте к проходящим катерам, пароходам и лодкам;
  • не заплывайте далеко от берега;
  • не подавайте ложных сигналов тревоги.

Если Вы начали тонуть

  • сохраняйте спокойствие;
  • широко раскиньте руки и ноги;
  • не выдыхайте полностью - в легких должен оставаться воздух;
  • загребайте воду под себя и плывите к берегу.

Если свела судорога

  • пальцы рук - быстро, с силой сожмите кулак, сделайте резкое отбрасывающее движение рукой в сторону и разожмите кулак;
  • икроножную мышцу - обхватите стопу сведенной ноги и с силой потяните на себя;
  • бедро - ухватите ногу с наружной стороны у лодыжки и, согнув ее в коленке, потяните назад к спине;

Для вызова службы спасения необходимо набрать 112.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2144310-brat-s-sestroy-utonuli-v-atyrauskoy-oblasti-naydeno-telo-vtorogo-rebenka/

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