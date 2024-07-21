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Два подростка утонули в реке в Атырауской области

Опубликовано:

Вода в реке
Река. Иллюстративное фото: simon clark/Getty Images

Двое несовершеннолетних утонули в Атырауской области. Тело одного из них обнаружили на глубине 4,5 метра. Поиски второго продолжаются, передает NUR.KZ со ссылкой на областной ДЧС.

Двое подростков 2010 и 2011 годов рождения утонули в реке Урал в населенном пункте Кокарна, сообщается в официальном Facebook-профиле ДЧС Атырауской области. Оба купались в необорудованном для этого месте.

Трагедия произошла 20 июля.

Тело 14-летнего подростка спасатели подняли на поверхность в 19:30 с глубины 4,5 метра. Поиски второго продолжались, в них задействовали 15 человек и 5 плавательных судов.

В ДЧС заявили, что в целях безопасности граждан купальный сезон в Атырауской области в этом году официально не открыт.

Напомним, в конце июня в Баянаульском районе два мальчика утонули в озере Торайгыр. До приезда спасателей одного из детей из воды вытащили очевидцы. Мальчики купались в запрещенном для этого месте.

Через несколько дней в Карагандинской области в реке Нура утонули две ученицы 9 класса. Они тоже купались в неположенном месте. Вдобавок, девочки находились там без присмотра взрослых.

В июле в Западно-Казахстанской области случилась трагедия - подросток утонул на базе отдыха близ села Желаево. По словам очевидцев, он не умел плавать.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2137410-dva-podrostka-utonuli-v-reke-v-atyrauskoy-oblasti/

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