Тело упавшей в горную реку во время фотосессии девушки нашли в Туркестанской области
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Тело упавшей в горную реку во время фотосессии девушки нашли сегодня, 31 июля, сотрудники МЧС в Туркестанской области. Об этом сообщили в ДЧС региона, передает NUR.KZ.
Как рассказал заместитель начальника ДЧС Туркестанской области Аскат Ержанов, сегодня в 6 утра были возобновлены поисковые работы.
"Поиски дали результаты, а именно в 16 часов 10 минут тело было обнаружено сотрудниками МЧС. В дальнейшем тело было передано сотрудникам полиции", - сообщил Аскат Ержанов.
Напомним, 28 июля в 10.41 на пульт дежурно-диспетчерской службы ДЧС Туркестанской области поступило сообщение о том, что на территории Сайрам-Угамского государственного национального природного парка в 15 км от села Каскасу 16-летняя девочка, по словам друзей, случайно во время фотосессии упала в горную реку Сайрам-су и утонула. Она находилась в группе отдыхающих из восьми человек.
В поисках были задействованы спасатели, полицейские, работники лесхоза, сотрудники местных исполнительных органов, родственники девушки.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2142720-telo-upavshey-v-gornuyu-reku-vo-vremya-fotosessii-devushki-nashli-v-turkestanskoy-oblasti/