Тело упавшей в горную реку во время фотосессии девушки нашли в Туркестанской области

Тело упавшей в горную реку во время фотосессии девушки нашли сегодня, 31 июля, сотрудники МЧС в Туркестанской области. Об этом сообщили в ДЧС региона, передает NUR.KZ.

Как рассказал заместитель начальника ДЧС Туркестанской области Аскат Ержанов, сегодня в 6 утра были возобновлены поисковые работы.

"Поиски дали результаты, а именно в 16 часов 10 минут тело было обнаружено сотрудниками МЧС. В дальнейшем тело было передано сотрудникам полиции", - сообщил Аскат Ержанов.

Напомним, 28 июля в 10.41 на пульт дежурно-диспетчерской службы ДЧС Туркестанской области поступило сообщение о том, что на территории Сайрам-Угамского государственного национального природного парка в 15 км от села Каскасу 16-летняя девочка, по словам друзей, случайно во время фотосессии упала в горную реку Сайрам-су и утонула. Она находилась в группе отдыхающих из восьми человек.

В поисках были задействованы спасатели, полицейские, работники лесхоза, сотрудники местных исполнительных органов, родственники девушки.