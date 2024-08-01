Двое детей из одной семьи утонули в Атырауской области

В селе Курмангазы утонули двое детей, 2015 и 2017 года рождения. Тело мальчика уже нашли спасатели, поиски его сестры продолжаются, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС области.

Как сообщается на официальной странице ДЧС Атырауской области в Facebook, вызов им поступил сегодня днем, в 14:53.

По прибытии спасателей на место происшествия было установлено, что двое детей из одной семьи, девочка 2015 г. р. и мальчик 2017 г. р., утонули при неизвестных обстоятельствах, информирует ведомство.

Водолазы оперативно-спасательного отряда ДЧС Атырауской области ведут подводные поисковые работы на месте.

Психолог Департамента оказывает экстренную психологическую помощь родственникам детей.

В 16:20 часов водолазами оперативно-спасательного отряда ДЧС обнаружен и извлечен труп мальчика 2017 г. р.

На месте силами спасателей, сотрудниками ДП и местными жителями продолжаются поиски девочки 2015 г. р.

В поисково-спасательных работах задействованы 6 спасателей, 3 единиц плавсредств ДЧС Атырауской области.

"Уважаемые родители, Департамент по чрезвычайным ситуациям Атырауской области призывает вас не оставлять детей без присмотра!" - говорится в сообщении ДЧС.

Напомним, 28 июля 16-летняя девочка упала в горную реку Сайрам-су во время фотосессии и утонула. Вчера ее тело было найдено спасателями.

21 июля двое несовершеннолетних утонули в Атырауской области. Тело одного из них обнаружили на глубине 4,5 метра.

Также ранее в Западно-Казахстанской области случилась трагедия - подросток утонул на базе отдыха близ села Желаево. По словам очевидцев, он не умел плавать.