Трехлетнего ребенка затянуло в насос в фонтане в Атырау. Мальчик умер

Несчастный случай произошел вчера, 26 июля, в Атырауской области - трехлетнего малыша затянуло в насос в фонтане, мальчик погиб, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на полицию.

Как рассказали в Департаменте полиции Атырауской области сообщает, инцидент произошел 26 июля в 17:50.

По данным полицейских, ногу ребенка 2021 года рождения затянуло циркулярным насосом внутри фонтана на улице Айтеке би, в результате произошедшего ребенок скончался.

"По данному факту зарегистрировано уголовное дело, ведется комплексное расследование. Иная информация не подлежит разглашению в интересах следствия", - говорится в сообщении полиции.

Напомним, в июне в Алматы 17-летний юноша погиб в фонтане на территории КазНУ имени Аль-Фараби в Алматы. По данному факту начали расследование. Как показала судебно-медицинская экспертиза, вода закрыла дыхательные пути и юноша задохнулся.

Комментируя трагедию, сотрудники КазНУ им. Аль-Фараби отметили, что у фонтана стояли запрещающие купание знаки, а территория КазНУ - не режимный объект. Позже о трагедии высказались и в Миннауки.

А в июле в Уральске ногу 12-летнего подростка засосал насос для полива дач. Мальчика не удалось спасти.

В ДЧС рассказали, что ребенок играл в запрещенном для купания месте. Он прыгнул с понтона, на котором установлен водозаборный насос для дач, и ногу ребенка засосало. Родные мальчика намерены добиться расследования обстоятельств его гибели.