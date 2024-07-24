Смерть в фонтане у КазНУ: результаты экспертизы прокомментировали в Миннауки

Глава Миннауки и высшего образования Саясат Нурбек на онлайн-брифинге высказался о погибшем в фонтане на территории КазНУ абитуриенте, передает корреспондент NUR.KZ.

Саясат Нурбек подтвердил, что первое заключение дала судмедэкспертиза.

"Официальная причина - асфиксия, удушье от утопления. Но когда спросили коллеги ваши конкретную причину, током или отчего - для этого нужно дождаться. Еще, оказывается, есть две экспертизы. Они дадут дополнительную информацию. Был ли удар тока, или от судорог погиб.

Я прошу прощения, не по нашей вине (затягивается прояснение ситуации - прим. ред.), предлагаю дождаться", - призвал министр.

Напомним, ранее мы писали, что молодой человек погиб на территории Казахского Национального университета имени Аль-Фараби в Алматы. Корреспонденту NUR.KZ в ДП города рассказали, что по данному факту начато расследование, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Вчера сообщалось, что по результатам судебно-медицинской экспертизы вода закрыла дыхательные пути - и юноша задохнулся.

Добавим, ранее, комментируя трагедию, сотрудники КазНУ им. Аль-Фараби отметили, что у фонтана стояли запрещающие купание знаки, а территория КазНУ - не режимный объект.

"Их приходило несколько человек, но купаться полез один. Тем не менее из фонтана его вытаскивали его товарищи. [...] У нас не режимный объект. У нас здесь находится и жилой сектор в том числе. У нас здесь находится библиотека. Масса других объектов. Жители приходят, поскольку Фараби-городок очень зеленый. Здесь есть где посидеть и отдохнуть. Мы не можем запрещать проходить на нашу территорию всем желающим", - сказал проректор по операционной деятельности университета Еркин Дуйсенов.

Позже на брифинге правительства глава Миннауки заявил, что фонтан на территории КазНУ им. Аль-Фараби в Алматы, в котором погиб 17-летний парень, был исправен.

"Фонтан функционирует в штатном режиме. Все технические вопросы мы еще раз перепроверили - в самом фонтане неисправностей нет. Надо дождаться заключения судмедэкспертизы, и после этого - принимать решения", - добавил Саясат Нурбек.