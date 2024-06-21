"У нас не режимный объект": в КазНУ впервые прокомментировали смерть на территории вуза

Сотрудники КазНУ им. Аль-Фараби впервые прокомментировали гибель 17-летнего юноши в фонтане на территории вуза. По их словам, у фонтана стояли запрещающие купание знаки, передает сайт телеканала КТК.

Представители КазНУ им. Аль-Фараби впервые выказались о смерти юноши, который умер у фонтана на территории вуза. Трагедию прокомментировал проректор по операционной деятельности университета Еркин Дуйсенов.

"Их приходило несколько человек, но купаться полез один. Тем не менее из фонтана его вытаскивали его товарищи. Причина смерти, как я уже отметил, будет показана в результате судебно-медицинской экспертизы. У нас не режимный объект. У нас здесь находится и жилой сектор в том числе. У нас здесь находится библиотека. Масса других объектов. Жители приходят, поскольку Фараби-городок очень зеленый. Здесь есть где посидеть и отдохнуть. Мы не можем запрещать проходить на нашу территорию всем желающим", - сказал он.

По данным телеканала, сейчас по Алматы насчитывается больше 150 фонтанов, 66 из них находятся на балансе государства. Купаться в них нельзя, так как водным сооружениям подведены коммуникации и подсветка, а значит человека может ударить током. Кроме того, в них добавляют реагенты для очищения и обеззараживания, поэтому люди могут отравиться.

"Висят таблички. Наши сотрудники обходят все эти фонтаны, предупреждают людей. Если люди купаются, просят их выйти из воды. Но, как показывает опыт, люди этого не хотят слышать. Даже родители ругаются с нашими сотрудниками, доходило дело до драк: "Что, воду жалко что ли? Для людей же это все сделано". Да, для людей сделано. Но не для того, чтобы купались. А чтобы прохладным воздухом наслаждаться возле фонтана", - сказал начальник отдела по содержанию коммунальных фонтанов города Алматы Кумисбек Амангельдиев.

Источник: KTK.

Напомним, сегодня министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек в кулуарах правительства назвал две возможные причины смерти ученика 11 класса.

"В 16:00, после обеда, стояла очень жаркая погода, но он, несмотря на запрещающий знак, полез в фонтан. Фонтан причем двухъярусный - полез туда, где основная чаша. Причину смерти судмедэкспертиза должна дать сегодня. Я просто не успел с утра проверить сводку. Предварительно было две причины - либо остановка сердца, либо током ударило. Но точно должна экспертиза уточнить", - сказал Саясат Нурбек.

Также он сообщил, что погибший не сдал ЕНТ, так как 18 июня из-за сбоя электричества тестирование перенесли на 23 июня.

О том, что молодой человек погиб на территории КазНУ, стало известно 19 июня. В тот день Единое национальное тестирование перенесли для некоторых выпускников в Алматы на более поздний срок из-за сбоя на платформе.