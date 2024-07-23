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Названа причина смерти парня в фонтане алматинского КазНУ

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полицейские и люди у погибшего школьника в КазНУ
Полиция у фонтана на территории КазНУ. Кадр из видео: телеканал KTK

В июне в Алматы в фонтане на территории КазНУ погиб 17-летний парень. Выдвигались версии удара током и остановки сердца, но экспертиза показала - юноша задохнулся, передает сайт телеканала КТК.

Трагедия произошла чуть больше месяца назад. Руководство вуза тогда утверждало, что абитуриент пришел к ним сдавать ЕНТ. Но экзамен отменили из-за перебоев со светом. И тогда старшеклассник решил искупаться в фонтане.

Как показала судебно-медицинская экспертиза, на результаты которой ссылается телеканал, вода закрыла дыхательные пути - и юноша задохнулся.

Ранее выдвигались две вероятные причины гибели - это удар током или остановка сердца. Был ли подросток поражен электричеством, специалисты определить не смогли. Однако остановка сердца точно не является причиной смерти парня.

Источник: КТК

Напомним, ранее мы писали, что молодой человек погиб на территории Казахского Национального университета имени Аль-Фараби в Алматы. Корреспонденту NUR.KZ в ДП города рассказали, что по данному факту начато расследование, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Пару дней спустя сотрудники КазНУ им. Аль-Фараби впервые прокомментировали гибель 17-летнего юноши в фонтане на территории вуза. По их словам, у фонтана стояли запрещающие купание знаки.

"Их приходило несколько человек, но купаться полез один. Тем не менее из фонтана его вытаскивали его товарищи. Причина смерти, как я уже отметил, будет показана в результате судебно-медицинской экспертизы. У нас не режимный объект. У нас здесь находится и жилой сектор в том числе. У нас здесь находится библиотека. Масса других объектов. Жители приходят, поскольку Фараби-городок очень зеленый. Здесь есть где посидеть и отдохнуть. Мы не можем запрещать проходить на нашу территорию всем желающим", - сказал проректор по операционной деятельности университета Еркин Дуйсенов.

Позже на брифинге правительства глава Миннауки заявил, что фонтан на территории КазНУ им. Аль-Фараби в Алматы, в котором погиб 17-летний парень, был исправен.

"Фонтан функционирует в штатном режиме. Все технические вопросы мы еще раз перепроверили - в самом фонтане неисправностей нет. Надо дождаться заключения судмедэкспертизы, и после этого - принимать решения", - добавил Саясат Нурбек.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2138796-nazvana-prichina-smerti-parnya-v-fontane-almatinskogo-kaznu/

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