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Молодой человек умер на территории КазНУ имени Аль-Фараби в Алматы (видео)

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Полицейские на территории КазНУ
Полицейские на территории университета. Скриншот: t.me/kozachkow

Молодой человек погиб на территории Казахского Национального университета имени Аль-Фараби в Алматы. Сообщается, что назначено расследование, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДП города.

Соответствующее видео появилось в Telegram-канале журналиста Михаила Козачкова. На кадрах - полицейские около фонтана на территории КазНУ им. Аль-Фараби в Алматы.

"На территории университета произошла трагедия - погиб студент", - пишет Козачков. Причина смерти, как уточняется, пока не известна.

Корреспонденту NUR.KZ в ДП города рассказали, что по данному факту начато расследование, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Напомним, в сентябре 2022 года в общежитии вуза в Шымкенте скончался парень. В результате было заведено уголовное дело по статьи 106 УК "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

В марте этого года студент одного из университетов в Алматы скончался после драки недалеко от общежития. Подозреваемого водворили в ИВС.

В апреле сообщалось в гибели 16-летней студентки в Талдыкоргане при загадочных обстоятельствах в общежитии одного из колледжей. В учебном заведении родителям ответили, что причиной смерти стало отравление. Но они в эту версию не поверили.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2120406-molodoy-chelovek-umer-na-territorii-kaznu-imeni-al-farabi-v-almaty/

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