Трехлетний ребенок выпал из окна четвертого этажа в Астане

Сегодня из окна четвертого этажа многоэтажного дома в Астане выпал ребенок. Мальчика госпитализировали, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Как сообщается в официальном Telegram-канале МЧС, трехлетний ребенок выпал из окна четвертого этажа. Инцидент произошел сегодня в Астане - на территории многоэтажного жилого дома.

Мальчика с различными травмами госпитализировали в больницу.

Напомним, на днях из окна четвертого этажа выпал ребенок в Рудном. Его госпитализировали.

Ранее мы писали, что 16 июля 6-летний ребенок выпал из окна четвертого этажа в Акмолинской области. Мальчика госпитализировали.

Аналогичный случай произошел 15 июля в Уральске. Там пятилетний ребенок также выпал из окна четвертого этажа. Мальчика, лежащего на москитной сетке, обнаружили прохожие. Его доставили в городскую многопрофильную больницу. Состояние ребенка тяжелое, он находится в реанимации.

Добавим, ранее в МЧС рассказали, что с 2024 года в службы спасения поступило 102 сообщения о выпадении детей из окон жилых домов, семеро погибли.

А 18 июля спасатели попытались напомнить жителям Усть-Каменогорска о важности следить за детьми у открытых окон, запустив дрон, оснащенный громкоговорящей связью.

Как снизить риск падения ребенка с высоты

В МЧС отмечают, что каждому родителю необходимо знать меры для уменьшения риска выпадения ребенка из окна или балкона. Спасатели рекомендуют:

Не оставлять окна открытыми, если дома маленький ребенок, поскольку достаточно отвлечься на секунду, которая может стать последним мгновением в жизни ребенка или искалечить ее навсегда. Не использовать москитные сетки без соответствующей защиты окна - дети любят опираться на них, воспринимая как надежную опору, а потом выпадают вместе с ними наружу. Установить на окнах замки безопасности, препятствующие открытию окна ребенком самостоятельно. Не оставлять ребенка без присмотра, особенно играющего возле окон и стеклянных дверей. Не ставить мебель поблизости окон, чтобы ребенок не взобрался на подоконник.