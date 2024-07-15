Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Лежал на земле и не двигался: 5-летний ребенок выпал из окна четвертого этажа в Уральске

Опубликовано:

Москитная сетка, на которой лежал ребенок в Уральске
Москитная сетка. Фото: mgorod.kz

Пятилетний ребенок выпал из окна четвертого этажа в Уральске. Мальчика обнаружили лежащим на земле на москитной сетке и вызвали скорую помощь, передает "Мой город".

Как рассказали в Управлении здравоохранения ЗКО, вызов о падении с высоты поступил сегодня, 15 июля, около 13 часов. Сообщалось, что 5-летний мальчик выпал из окна четвертого этажа. Его доставили в городскую многопрофильную больницу. Состояние ребенка тяжелое, он находится в реанимации.

По словам соседки, она сначала услышала грохот, а потом крики. Подбежав к окну, женщина увидела лежащего на земле мальчика. Он не двигался, вокруг были люди, скорая помощь приехала практически сразу.

В ДП ЗКО сообщили, что на место происшествия выехала оперативно-следственная группа. Обстоятельства и причины случившегося выясняются.

В начале июля в Уральске произошел еще один подобный случай - пятилетний малыш выпал из окна. Спасти его не удалось, ребенок погиб до приезда медиков.

Также на прошлой неделе в МЧС рассказали, что с 2024 года в службы спасения поступило 102 сообщения о выпадении детей из окон жилых домов, семеро погибли.

Как снизить риск падения ребенка с высоты

В МЧС отмечают, что каждому родителю необходимо знать меры для уменьшения риска выпадения ребенка из окна или балкона.

Спасатели рекомендуют:

  1. Не оставлять окна открытыми, если дома маленький ребенок, поскольку достаточно отвлечься на секунду, которая может стать последним мгновением в жизни ребенка или искалечить ее навсегда.
  2. Не использовать москитные сетки без соответствующей защиты окна - дети любят опираться на них, воспринимая как надежную опору, а потом выпадают вместе с ними наружу.
  3. Установить на окнах замки безопасности, препятствующие открытию окна ребенком самостоятельно.
  4. Не оставлять ребенка без присмотра, особенно играющего возле окон и стеклянных дверей.
  5. Не ставить мебель поблизости окон, чтобы ребенок не взобрался на подоконник.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2134335-lezhal-na-zemle-i-ne-dvigalsya-5-letniy-rebenok-vypal-iz-okna-chetvertogo-etazha-v-uralske/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie