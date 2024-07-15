Лежал на земле и не двигался: 5-летний ребенок выпал из окна четвертого этажа в Уральске
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Пятилетний ребенок выпал из окна четвертого этажа в Уральске. Мальчика обнаружили лежащим на земле на москитной сетке и вызвали скорую помощь, передает "Мой город".
Как рассказали в Управлении здравоохранения ЗКО, вызов о падении с высоты поступил сегодня, 15 июля, около 13 часов. Сообщалось, что 5-летний мальчик выпал из окна четвертого этажа. Его доставили в городскую многопрофильную больницу. Состояние ребенка тяжелое, он находится в реанимации.
По словам соседки, она сначала услышала грохот, а потом крики. Подбежав к окну, женщина увидела лежащего на земле мальчика. Он не двигался, вокруг были люди, скорая помощь приехала практически сразу.
В ДП ЗКО сообщили, что на место происшествия выехала оперативно-следственная группа. Обстоятельства и причины случившегося выясняются.
В начале июля в Уральске произошел еще один подобный случай - пятилетний малыш выпал из окна. Спасти его не удалось, ребенок погиб до приезда медиков.
Также на прошлой неделе в МЧС рассказали, что с 2024 года в службы спасения поступило 102 сообщения о выпадении детей из окон жилых домов, семеро погибли.
Как снизить риск падения ребенка с высоты
В МЧС отмечают, что каждому родителю необходимо знать меры для уменьшения риска выпадения ребенка из окна или балкона.
Спасатели рекомендуют:
- Не оставлять окна открытыми, если дома маленький ребенок, поскольку достаточно отвлечься на секунду, которая может стать последним мгновением в жизни ребенка или искалечить ее навсегда.
- Не использовать москитные сетки без соответствующей защиты окна - дети любят опираться на них, воспринимая как надежную опору, а потом выпадают вместе с ними наружу.
- Установить на окнах замки безопасности, препятствующие открытию окна ребенком самостоятельно.
- Не оставлять ребенка без присмотра, особенно играющего возле окон и стеклянных дверей.
- Не ставить мебель поблизости окон, чтобы ребенок не взобрался на подоконник.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2134335-lezhal-na-zemle-i-ne-dvigalsya-5-letniy-rebenok-vypal-iz-okna-chetvertogo-etazha-v-uralske/