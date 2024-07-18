"Докричаться" до жителей Усть-Каменогорска с помощью дрона попытались в МЧС

Спасатели напомнили жителям Усть-Каменогорска о важности следить за детьми у открытых окон, запустив дрон, оснащенный громкоговорящей связью, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщается в официальном Telegram-канале МЧС РК, мероприятие с лозунгом "Закрой окно - убереги ребенка" спасатели организовали в Усть-Каменогорске в районе жилых домов.

О важности следить за детьми у открытых окон горожанам напомнили запуском специального дрона, оснащенного громкоговорящей связью.

МЧС просит казахстанцев не забывать о простых правилах безопасности:

Не оставляйте маленьких детей без присмотра;

Никогда не рассчитывайте на москитные сетки, они не предназначены для защиты от падений;

Не разрешайте детям выходить на балкон без сопровождения взрослых.

Ранее мы писали, что 16 июля шестилетний ребенок выпал из окна четвертого этажа в Акмолинской области. Пострадавшего с различными травмами госпитализировали в больницу.

Аналогичный случай произошел 15 июля в Уральске. Там пятилетний ребенок также выпал из окна четвертого этажа. Мальчика, лежащего на москитной сетке, обнаружили прохожие. Его доставили в городскую многопрофильную больницу. Состояние ребенка тяжелое, он находится в реанимации.

Напомним, на прошлой неделе в МЧС рассказали, что с 2024 года в службы спасения поступило 102 сообщения о выпадении детей из окон жилых домов, семеро погибли.