6-летний ребенок выпал из окна четвертого этажа в Акмолинской области
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Сегодня, 16 июля, шестилетний ребенок выпал из окна четвертого этажа в Акмолинской области. Пострадавшего госпитализировали в больницу, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.
По данным Telegram-канала ведомства, инцидент произошел на территории многоэтажного жилого дома.
"Мальчика с различными травмами госпитализировали в больницу", - рассказали в МЧС.
Аналогичный случай произошел вчера, 15 июля, в Уральске. Там пятилетний ребенок также выпал из окна четвертого этажа. Мальчика, лежащего на москитной сетке, обнаружили прохожие. Его доставили в городскую многопрофильную больницу. Состояние ребенка тяжелое, он находится в реанимации.
Напомним, на прошлой неделе в МЧС рассказали, что с 2024 года в службы спасения поступило 102 сообщения о выпадении детей из окон жилых домов, семеро погибли.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2134737-6-letniy-rebenok-vypal-iz-okna-chetvertogo-etazha-v-akmolinskoy-oblasti/