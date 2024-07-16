6-летний ребенок выпал из окна четвертого этажа в Акмолинской области

Сегодня, 16 июля, шестилетний ребенок выпал из окна четвертого этажа в Акмолинской области. Пострадавшего госпитализировали в больницу, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

По данным Telegram-канала ведомства, инцидент произошел на территории многоэтажного жилого дома.

"Мальчика с различными травмами госпитализировали в больницу", - рассказали в МЧС.

Аналогичный случай произошел вчера, 15 июля, в Уральске. Там пятилетний ребенок также выпал из окна четвертого этажа. Мальчика, лежащего на москитной сетке, обнаружили прохожие. Его доставили в городскую многопрофильную больницу. Состояние ребенка тяжелое, он находится в реанимации.

Напомним, на прошлой неделе в МЧС рассказали, что с 2024 года в службы спасения поступило 102 сообщения о выпадении детей из окон жилых домов, семеро погибли.