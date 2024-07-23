Трехлетний ребенок выпал из окна четвертого этажа в Рудном

Сегодня в Рудном из окна четвертого этажа многоэтажного дома выпал ребенок. Мальчика госпитализировали, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале МЧС РК, трехлетний ребенок при падении получил различные травмы. Его доставили в больницу.

МЧС напоминает:

Не оставляйте маленьких детей без присмотра;

Москитные сетки не защитят от падений;

Не разрешайте детям выходить на балкон без взрослых.

Напомним, ранее мы писали, что 16 июля 6-летний ребенок выпал из окна четвертого этажа в Акмолинской области. Мальчика госпитализировали.

Аналогичный случай произошел 15 июля в Уральске. Там пятилетний ребенок также выпал из окна четвертого этажа. Мальчика, лежащего на москитной сетке, обнаружили прохожие. Его доставили в городскую многопрофильную больницу. Состояние ребенка тяжелое, он находится в реанимации.

Добавим, ранее в МЧС рассказали, что с 2024 года в службы спасения поступило 102 сообщения о выпадении детей из окон жилых домов, семеро погибли.

А 18 июля спасатели попытались напомнить жителям Усть-Каменогорска о важности следить за детьми у открытых окон, запустив дрон, оснащенный громкоговорящей связью.