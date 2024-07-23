Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Трехлетний ребенок выпал из окна четвертого этажа в Рудном

Опубликовано:

Ребенок выпал из окна в Рудном
Ребенок выпал из окна в Рудном. Иллюстративное фото: МЧС РК

Сегодня в Рудном из окна четвертого этажа многоэтажного дома выпал ребенок. Мальчика госпитализировали, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале МЧС РК, трехлетний ребенок при падении получил различные травмы. Его доставили в больницу.

МЧС напоминает:

  • Не оставляйте маленьких детей без присмотра;
  • Москитные сетки не защитят от падений;
  • Не разрешайте детям выходить на балкон без взрослых.

Напомним, ранее мы писали, что 16 июля 6-летний ребенок выпал из окна четвертого этажа в Акмолинской области. Мальчика госпитализировали.

Аналогичный случай произошел 15 июля в Уральске. Там пятилетний ребенок также выпал из окна четвертого этажа. Мальчика, лежащего на москитной сетке, обнаружили прохожие. Его доставили в городскую многопрофильную больницу. Состояние ребенка тяжелое, он находится в реанимации.

Добавим, ранее в МЧС рассказали, что с 2024 года в службы спасения поступило 102 сообщения о выпадении детей из окон жилых домов, семеро погибли.

А 18 июля спасатели попытались напомнить жителям Усть-Каменогорска о важности следить за детьми у открытых окон, запустив дрон, оснащенный громкоговорящей связью.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2138778-trehletniy-rebenok-vypal-iz-okna-chetvertogo-etazha-v-rudnom/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie