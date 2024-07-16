Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"В фонтане неисправностей нет": о причинах смерти парня возле КазНУ высказался министр

Опубликовано:

Полицейские на территории университета
Полицейские на территории университета. Кадр из видео: t.me/kozachkow

На брифинге правительства глава Миннауки заявил, что фонтан на территории КазНУ им. Аль-Фараби в Алматы, в котором погиб 17-летний парень, был исправен, передает корреспондент NUR.KZ.

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек заявил, что для установления причины смерти юноши возле университета в Алматы все еще проводится судмедэкспертиза.

"Ждем, как только получим это заключение. Мы вынуждены дождаться результатов судмедэкспертизы. Мы официально информацию уже дадим", - сообщил он.

Министра спросили, почему фонтан, где произошел смертельный случай, продолжает работать.

"Фонтан функционирует в штатном режиме. Все технические вопросы мы еще раз перепроверили - в самом фонтане неисправностей нет. Надо дождаться заключения судмедэкспертизы, и после этого - принимать решения", - добавил Саясат Нурбек.

Напомним, 19 июня сообщалось, что Единое национальное тестирование перенесли для некоторых выпускников в Алматы на более поздний срок из-за сбоя на платформе. Так, первый поток перенесли на 23 июня, второй - на 30 июня.

В тот же день в Telegram-канале журналиста Михаила Козачкова появилось видео, где на кадрах видно полицейских около фонтана на территории КазНУ им. Аль-Фараби в Алматы.

Позже министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек в кулуарах парламента назвал две возможные причины смерти ученика 11 класса на территории КазНУ.

Этот инцидент потом прокомментировали сотрудники КазНУ им. Аль-Фараби. По их словам, у фонтана стояли запрещающие купание знаки.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2134794-v-fontane-neispravnostey-net-o-prichinah-smerti-parnya-vozle-kaznu-vyskazalsya-ministr/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie