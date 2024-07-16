"В фонтане неисправностей нет": о причинах смерти парня возле КазНУ высказался министр

На брифинге правительства глава Миннауки заявил, что фонтан на территории КазНУ им. Аль-Фараби в Алматы, в котором погиб 17-летний парень, был исправен, передает корреспондент NUR.KZ.

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек заявил, что для установления причины смерти юноши возле университета в Алматы все еще проводится судмедэкспертиза.

"Ждем, как только получим это заключение. Мы вынуждены дождаться результатов судмедэкспертизы. Мы официально информацию уже дадим", - сообщил он.

Министра спросили, почему фонтан, где произошел смертельный случай, продолжает работать.

"Фонтан функционирует в штатном режиме. Все технические вопросы мы еще раз перепроверили - в самом фонтане неисправностей нет. Надо дождаться заключения судмедэкспертизы, и после этого - принимать решения", - добавил Саясат Нурбек.

Напомним, 19 июня сообщалось, что Единое национальное тестирование перенесли для некоторых выпускников в Алматы на более поздний срок из-за сбоя на платформе. Так, первый поток перенесли на 23 июня, второй - на 30 июня.

В тот же день в Telegram-канале журналиста Михаила Козачкова появилось видео, где на кадрах видно полицейских около фонтана на территории КазНУ им. Аль-Фараби в Алматы.

Позже министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек в кулуарах парламента назвал две возможные причины смерти ученика 11 класса на территории КазНУ.

Этот инцидент потом прокомментировали сотрудники КазНУ им. Аль-Фараби. По их словам, у фонтана стояли запрещающие купание знаки.