Невероятное спасение ребенка попало на видео в Таразе

В Таразе попало на видео чудесное спасение 2-летнего малыша, захлебнувшегося в воде. Патрульный полицейский оказал мальчику первую помощь, ребенок начал дышать, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, кадры спасения запечатлел видеожетон одного из сотрудников полиции, бросившегося на помощь ребенку, который уже не дышал.

Автоэкипаж "Буран-3" патрулировал свою территорию, когда по рации поступил срочный вызов от дежурного. В канал, протекающий вдоль улицы Айша биби в Таразе, около школы упал 2-летний мальчик.

Полицейские за несколько минут прибыли на место, к тому времени прохожий вытащил малыша из воды в бессознательном состоянии. Пока ехала бригада скорой медицинской помощи, в течение 10 минут патрульный проводил мальчику сердечно-легочную реанимацию. Ребенок начал дышать.

"Несмотря на то, что у ребенка не было признаков жизни, я боролся до конца, без остановки делал массаж сердца, применил все навыки, которым нас обучали. И случилось чудо, из легких вышла вода, мальчик начал дышать", - рассказал инспектор БПП УП Тараза Даурен Колкаев.

Ребенка отвезли в областную детскую больницу, сейчас его жизни ничего не угрожает.

Как помочь утопающему

На официальном сайте МЧС РК опубликованы рекомендации по оказанию первой помощи при утоплении:

следует извлечь пострадавшего из воды, уложить животом на свое колено и дать воде стечь из дыхательных путей;

далее постарайтесь обеспечить проходимость верхних дыхательных путей, то есть очистите полость рта от посторонних предметов (слизь, рвотные массы и т.п.);

вызовите самостоятельно или с помощью окружающих скорую помощь;

определите наличие пульса на сонных артериях, реакции зрачков на свет, самостоятельного дыхания.

При наличии пульса и дыхания следует:

повернуть пострадавшего на живот;

перекинуть его через бедро (спинку стула, толстую ветку дерева и т.п.);

очистить полость рта: засунуть ему два пальца в рот как можно глубже и надавить на корень языка. Если после этого появились рвотные движения и кашель - удалить воду из легких и желудка, для чего в течение следующих 5-10 минут периодически давить на корень языка, пока вода не перестанет выделяться, при этом можно похлопывать ладонями по спине, а также несколько раз сжать с боков грудную клетку во время выдоха;

после удаления воды положить пострадавшего на бок или живот;

согреть пострадавшего;

наблюдать за пострадавшим, так как в любую минуту может произойти остановка сердца и потребуется реанимация.

Если пульс, дыхание и реакция зрачков на свет отсутствуют - постарайтесь провести сердечно-легочную реанимацию. Реанимацию нужно продолжать до прибытия медицинского персонала или до восстановления самостоятельного дыхания и сердцебиения.

Если при осмотре пострадавшего естественное дыхание не обнаружено, необходимо провести искусственную вентиляцию легких.

Внимание! Данная справка носит лишь ознакомительный характер. Не следует прибегать к описанным методам лечения без предварительной консультации с врачом.