Чуть не выпала из окна: астанчанина, спасшего девочку, наградили в МЧС (фото)

Ибрагим Кульшимбаев вручил нагрудный знак Сабиту Шонтакбаеву. Фото: МЧС РК

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям Казахстана наградили мужчину, который спас ребенка от падения из окна. Храбрый поступок мужчины попал в объектив камеры очевидца, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Первый вице-министр по ЧС Ибрагим Кульшимбаев вручили нагрудный знак "Төтенше жағдайдағы ерлігі үшін" Сабиту Шонтакбаеву. Мужчина стал героем соцсетей после сегодняшнего инцидента.

Сабит Шонтакбаев и Ибрагим Кульшимбаев. Фото: МЧС РК

11 мая утром в экстренные службы поступило сообщение о том, что на окне восьмого этажа по улице Улы Дала висит ребенок. На место происшествия выдвинулись 7 человек личного состава и 2 единицы техники столичного ДЧС.

Награда. Фото: МЧС РК

К моменту прибытия ребенок уже был спасен мужчиной, который живет в этом же доме. Сабит, как ранее рассказали в полиции, шел на работу и заметил, что во дворе толпятся люди, а на окне восьмого этажа висит плачущий ребенок.

Не раздумывая ни секунды, мужчина бросился в подъезд и поднялся на седьмой этаж к соседям. Взобравшись на окно, он, рискуя собственной жизнью, потянулся к девочке и буквально поймал ее на лету.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1968832-chut-ne-vypala-iz-okna-astanchanina-spasshego-devochku-nagradili-v-mchs-foto/