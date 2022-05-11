Квартира и погашение долгов: спасшего девочку астанчанина вновь отблагодарили

Сабит Шонтакбаев. Фото: instagram.com/sg_fund

Жителю столицы, отважно спасшему ребенка от падения с большой высоты, подарили квартиру, а также пообещали погасить кредиты, передает корреспондент NUR.KZ.

Сам случай со спасением произошел в среду утром. Герой истории, Сабит Шонтакбаев, шел на работу и заметил, что во дворе толпятся люди, а на окне 8-го этажа висит плачущий ребенок.

Мужчина бросился в подъезд и поднялся на седьмой этаж к соседям. Взобравшись на окно, он, рискуя собственной жизнью, потянулся к девочке и поймал ее.

Поступок мужчины не остался незамеченным. Сперва стало известно о том, что Сабита отблагодарили в МЧС, вручив нагрудный знак и наручные часы.

Теперь же ему пообещали помочь с трудоустройством и долгам по кредитам.

"Со своей стороны окажем помощь семье Сабита: учитывая образование и опыт Сабита, договорился с директором локомотивного завода (АО "Локомотив құрастыру зауыты") о его трудоустройстве. Ранее он как раз работал в КТЖ, специальность – вагонное хозяйство, опыт в данной сфере имеется.

Кроме того, предложил перевезти всю семью в столицу. Сабит с супругой воспитывают 4 детей (3 сына, дочь). Супруге также поможем с трудоустройством, со школой и детским садом. Уже официально работая, можно будет претендовать на служебное жилье, участвовать в других жилищных программах.

За счет спонсоров семье также поможем погасить кредиты, а в летнее время предоставим детям путевки в Боровое", – написал на своей странице в Instagram аким Нур-Султана Алтай Кульгинов.

Другой же инициатор решил подарить Сабиту квартиру.

"Восхищаюсь и лично благодарен Сабиту за спасенную жизнь трехлетней девочки. Оценить такой поступок невозможно, так же, как и оценить жизнь.

В свою очередь я решил, что герой нашего времени достоин немного сбавить обороты по поиску заработков в столице и отпустить мысли о том, как заработать на собственное жилье. Мое решение – трехкомнатная квартира герою!" – сообщил филантроп одного из столичных фондов и владелец строительной компании "G-park" Габит Сатмагамбетов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1968857-kvartira-i-pogashenie-dolgov-spasshego-devochku-astanchanina-vnov-otblagodarili/