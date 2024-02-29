Пропавшего неделю назад алматинца нашли мертвым
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В Алматы волонтеры неделю разыскивали мужчину, который вышел из здания управления полиции и пропал. Нашли его мертвым. Инцидент прокомментировали в департаменте полиции города, передает NUR.KZ.
В Алматы с 21 февраля близкие и волонтеры разыскивали мужчину по имени Мухтар Тлеулес 1990 года рождения. Как сообщали волонтеры Lider.kz, 21 февраля около 04:15 он вместе с братом вышел из здания управления полиции Наурызбайского района по адресу: микрорайон Акжар, улица Тараза, 17.
Спустя почти неделю поисков, 28 февраля, волонтеры сообщили, что мужчина найден мертвым.
Данный инцидент корреспонденту NUR.KZ прокомментировали в пресс-службе департамента полиции Алматы.
"В связи со скандалом с бригадой медиков и тем, что пациент не дает осмотреть себя и оказать ему помощь, со службы "103" в полицию поступил вызов об оказании содействия. После оказания врачами помощи мужчина для выяснения обстоятельств был доставлен в Управление полиции Наурызбайского района, после чего был передан родному брату.
Через два дня в полицию обратилась сестра мужчины и заявила о его пропаже. Пропавший был объявлен в розыск и проведены розыскные мероприятия.
В результате поиска его тело без признаков насильственной смерти полицией было обнаружено в Карасайском районе Алматинской области", - прокомментировали в полиции.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Назначены экспертизы.
Что делать, если пропал человек?
На сайте "Электронного правительства" говорится, что при пропаже человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер "102" или лично в ближайшем отделении.
Информация, которую важно предоставить в полицию, следующая:
- личные данные пропавшего - имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;
- сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.
Напомним, в ноябре прошлого года в Алматы пропал мужчина, который вышел из дома, расположенного по проспекту Назарбаева, и не вернулся.
Его жена рассказала, что из дома он ушел ночью, а в три часа утра на ее телефон пришел сигнал SOS с геолокацией "Талгар" со смартфона ее мужа. После этого он уже не выходил на связь. Но никто из знакомых в Талгаре его не видел, а полиция не нашла следов мужчины по отправленному местоположению.
Спустя неделю после пропажи в полиции сообщили о том, что тело алматинца нашли в реке Талгарка.
В январе мы писали о том, что пропавшего мужчину нашли мертвым возле кладбища в Атырауской области. Поиски пропавшего длились более двух недель. Перед исчезновением он позвонил матери и сообщил, что заблудился около кладбища. На этой территории его тело и нашли полицейские.
Также в Павлодарской области мужчина выехал на рыбалку на снегоходе и пропал. К сожалению, спасатели обнаружили его тело.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2063630-propavshego-nedelyu-nazad-almatintsa-nashli-mertvym/