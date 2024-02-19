Пропавшего мужчину нашли мертвым в Павлодарской области

Сегодня, 19 февраля, мужчина выехал на рыбалку на снегоходе и пропал в Павлодарской области. К сожалению, спасатели обнаружили его тело, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

По информации официального Telegram-канала ведомства, 19 февраля вблизи села Актогай пропал мужчина 1981 года рождения. Он выехал на рыбалку на снегоходе и не вернулся.

"Во время облета силами ДЧС было обнаружено тело пропавшего в 10-15 км от села Актогай", - сообщили в МЧС РК.

В ведомстве добавили, что в поисках были задействованы спасатели, кинологический расчет и воздушное судно МЧС, а также МИО, полиция и местные жители.

Напомним, ранее в Павлодарской области нашли останки мужчины, пропавшего прошлым летом. Как выяснилось, последний раз его видели 12 июля в Павлодаре в районе Щербактинского моста. Поисками занимались родственники, волонтеры и полицейские. Останки были случайно обнаружены в конце 2023 года. Экспертиза подтвердила, что они принадлежат исчезнувшему мужчине.

Также в декабре прошлого года стало известно, что пропавшего 50-летнего мужчину нашли в реке в Павлодарской области. Информацию о том, что житель Аксу, которого искали на протяжении года, мертв, опубликовали волонтеры. В ДП региона ее подтвердили.