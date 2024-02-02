Ребенка убило током в Актау: родные уже три года не могут добиться суда (видео)

Родные 14-летнего Рубена, погибшего от удара током возле школы в Актау в 2021 году, уже три года пытаются добиться суда по делу и наказать виновных, передает телеканал "Астана".

Как рассказали родные мальчика, Рубен летом 2021-го, перелезая через школьный забор, опёрся на опору освещения и упал замертво - его ударило током. Спустя 2,5 года со дня трагедии нет ни опасного столба, ни наказания для виновных.

Павел, брат погибшего, рассказывает: следствие уже третий год ссылается на необходимость независимой электротехнической экспертизы. Специалисты из Алматы приезжали ее делать в 2022-ом, затем еще раз - спустя год. Но ответ один: заключение дать невозможно, поскольку столб демонтирован.

"То есть без алматинского эксперта то, что они экспертизу должны дать, они дальше не могут двигаться. То есть нет экспертизы, получается, нет трагедии, нет виновных? А где ребенок тогда? Вот как-то я не понимаю, это халатность наших органов либо кому-то это надо, чтобы это дело закрыли?" - возмущен брат мальчика Павел.

Телеканал отмечает, что на руках у родных и правоохранителей уже есть заключение судебно-медицинского эксперта, в котором сказано, что ребенок скончался от удара током. Есть и документ от независимого электрика, который осматривал злосчастную опору сразу после несчастного случая и до демонтажа. В бумаге специалист отметил нарушения по нескольким пунктам. Тем не менее уголовное дело приостановили уже во второй раз.

"Они говорили, что приостановили, но потом, когда я ходил в областную прокуратуру, меня к заму отправили. Мы с замом поговорили, они сказали, что дело приостановили или закрыли. Потом мы еще раз встретились с ним, и они сказали, мы поднимаем это дело, мы возьмемся за это дело. Сказали, что каждую неделю будут извещать на какой стадии. Неделя прошла, они ничего не звонили, ничего не сказали", - поделился Павел

В полиции, комментируя ситуацию, вновь заявили о проведении экспертизы.

"Данное дело было приостановлено в связи с назначением экспертизы. Назначена судебная электротехническая экспертиза", - заявили в правоохранительных органах.

Для чего она еще раз, семье неясно - столба на месте давно нет и вряд ли появится. Поэтому родные погибшего подростка в поисках справедливости намерены обратиться в генеральную прокуратуру.