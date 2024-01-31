Тонущую женщину спасли из реки в Шымкенте

В Шымкенте женщина упала с моста и начала тонуть. Полицейские спасли ее из ледяной реки, вытащив на берег. Женщину передали медикам, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, инцидент произошел вчера, 30 января, во второй половине дня.

Упавшую с моста в воду женщину заметил случайный очевидец и сообщил в полицию. На место незамедлительно прибыл патрульный автоэкипаж.

"Ни секунды не медля, инспектор Нурислам Кудайберген бросился на спасение тонувшей. Полицейский схватил ее за одежду и с помощью напарников вытащил на берег", - сообщили в МВД.

К счастью, горожанка не пострадала. Ее передали медикам. В полиции отметили, что она была в нетрезвом состоянии.

"Медлить времени у нас не было. Увидев гражданку, я сразу же бросился за ней, и даже не почувствовал насколько холодная вода. А вытащить женщину на сушу удалось не без помощи моих коллег. Это не подвиг: это - мой долг. Ведь человеческая жизнь стоит того, чтобы рисковать", - добавил страж порядка.

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