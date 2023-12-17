Двое мужчин ушли под лед в Костанайской области: полиция показала эмоциональное видео

Вчера вечером на реке Шортанды в Костанайской области под лед провалились двое мужчин. За ними в воду прыгнули полицейские, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Сообщается, что вечером 16 декабря два жителя Костанайской области решили срезать путь домой через реку Шортанды, но провалились под лед.

Четверо сотрудников полиции прибыли на место за 4 минуты. При спасении использовали спасательные тросы и жилеты.

"Действовать нужно было аккуратно, но быстро. Патрульные Нурлан Шукманов и Руслан Кужахметов поползли по льду и нырнули в воду. Глубина в том месте около 6 метров.

Они быстро начали выталкивать мужчин вверх, при этом они держались за трос, которым двое других полицейских по очереди вытянули на берег всех из воды", – рассказали стражи порядка.

Пострадавших мужчин забрала скорая с переохлаждением. Однако сейчас, по данным МВД, их состояние стабильное, они находятся под наблюдением медиков.

После проведенной спасательной операции полицейские переоделись в сухую форму и продолжили нести службу.

Ранее спасатели называли основные правила безопасности на льду: