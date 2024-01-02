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Спасение школьницы, провалившейся под лед в Атырау, сняли на видео

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Спасение девочки из реки в Атырау
Спасение девочки в Атырау. Кадр из видео: t.me/POLICE_of_KZ

Недалеко от центра Атырау под лед на реке провалилась девочка. Несколько полицейских прибыли на помощь, в итоге ее удалось спасти, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Сообщение о том, что недалеко от центра города под лед на реке Урал провалилась девочка, поступило в полицию города. На место выехали сотрудники батальона патрульной полиции Гапу Жанарыс, Арсен Муратов, Мерей Курмангазы и инспектор отдела административной полиции Арманбек Габитов.

Чтобы вытащить ребенка, лейтенант полиции Жанарыс обвязал себя веревкой и направился по льду к подростку. Один из коллег подстраховывал его, остальные стояли наготове на берегу.

В итоге девочку удалось вытащить на берег и передать врачам скорой помощи. Подросток сильно замерзла и не смогла объяснить, как она оказалась в воде.

Следственно-оперативная группа приступила к соответствующим мероприятиям. Момент спасения, опубликованный в новостном Telegram-канале МВД, запечатлели на камеру.

Напомним, что в период новогодних праздников полиция во всех регионах Казахстана перешла на усиленный режим работы.

Как рассказали ранее в МЧС, 31 декабря спасателями были совершены 163 выезда, из них 94 случая – пожары и возгорания, 68 – аварийно-спасательные и другие работы. Всего были спасены и эвакуированы 518 человек.

Также в новогоднюю ночь в Атырау загорелся фасад многоэтажного жилого дома. Людей сразу эвакуировали. В результате ЧП пострадавших нет. За несколько дней до этого в Актау прямо перед гипермаркетом произошло ДТП, четверых пострадавших доставили в больницу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2053560-spasenie-shkolnitsy-provalivsheysya-pod-led-v-atyrau-snyali-na-video/

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